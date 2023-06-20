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王毅：對話還是對抗作選擇 布林肯：負責任地管控競爭

【明報專訊】中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨在北京會見美國國務卿布林肯。王毅說，布林肯此次北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，需就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇；歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展，開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取，「我們要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道」。

美方對會晤內容的披露極為簡短。據美國務院官網消息，美國國務院新聞發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯強調通過開放的溝通渠道，負責任地管控美中之間競爭的重要，確保競爭不會變成衝突；在坦誠而富有成效的討論中，與王毅討論了一系列影響美國、中國和世界各地人民的雙邊和全球問題。

王：關係低谷 根源在美錯誤認知

新華社報道，王毅強調中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策；中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外；中美關係要止跌企穩，當務之急是把兩國元首共識真正落到實處；中美關係要行穩致遠，最重要的是把習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則作為根本遵循。　

王毅亦深入闡釋了中國發展振興的歷史邏輯和必然趨勢，介紹了中國式現代化的鮮明特徵和全過程人民民主的豐富內涵，敦促美方不要拿國強必霸的模板來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌迹來誤判中國。這是美國對華政策能否真正回歸客觀理性的關鍵所在。

王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國內政。王毅亦剖析了台灣問題的實質，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，是全體中華兒女命運所繫，是中共矢志不渝的歷史使命。在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓餘地，美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對「台獨」。

官媒稱，布林肯介紹了美方看法，表示美方致力於重回兩國元首去年峇里島會晤確定的議程，期待與中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。

相關字詞﹕會晤 中美關係 布林肯 王毅

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