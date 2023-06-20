習：競爭不符潮流 中美要互重 會晤半小時 布林肯重申遵「四不一無意」承諾

習居中布林肯偏坐 安排有異蓋茨及蓬佩奧

會見布林肯一行時，習近平居中而坐，布林肯則偏坐一側，座次安排較數日前習會晤美國比爾及梅琳達蓋茨基金會聯席主席比爾．蓋茨（Bill Gates）時，明顯不同，亦有異於2018年會見時任美國國務卿蓬佩奧時雙方並排而坐。綜合央視新聞、路透社、法新社、英國廣播公司（BBC）等媒體報道，昨午4時許，習近平在人民大會堂短暫會見了布林肯，歷時約30多分鐘。

習近平在會面開場時對布林肯說，此前中方與布林肯進行了長談，「總體上，雙方談得是坦誠深入的」，中方已表明了立場，「雙方同意共同落實好我和拜登總統在峇里島會晤時候達成的共識，雙方在一些具體的問題上也取得了進展，達成了共識，這很好」。習又說：「國與國交往總要相互尊重，以誠相待。我也希望國務卿先生這次訪華能夠為穩定中美關係多發揮積極作用。」

習近平表示，世界在發展，時代在變化，世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。他說，中美人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。習稱，當前國際社會普遍期盼中美和平共處、友好合作，兩國應本着對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。

習：不挑戰取代美國 籲行動落實峇里共識

習表示，大國競爭不符時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰；中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國，同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益，任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。習強調，中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道，希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持他與拜登在峇里島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上。

布林肯：不試圖經濟制華 兩軍溝通必要

布林肯表示，拜登相信美中兩國有責任和義務管控好雙邊關係，這符合兩國乃至世界的利益。他強調，美國並不試圖在經濟上遏制中國，兩國軍方之間的溝通是絕對必要的。他又說，美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，遵守拜登作出的「四不一無意」承諾，即不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突，期待與中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

會晤後，布林肯向傳媒表示，兩國高層直接接觸和持續溝通是負責任地管控分歧和確保競爭不轉向衝突的最佳方式，他從中國同行那裏聽到了同樣的話，雙方都同意需要穩定兩國關係。布林肯亦表示，中國承諾不向俄羅斯輸送致命武器。對於台灣問題，他重申美國不支持「台灣獨立」，但若台灣爆發危機，恐怕會「製造可能影響全世界的經濟危機」，並表示對北京在台海的「挑釁行為」感到擔憂。

此外，布林肯還提出了對中國政府在新疆、西藏和香港等存在的人權問題表示關注，並向習近平提出了合成鴉片類藥物和芬太尼的問題。

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