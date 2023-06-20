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台媒民調：柯文哲首超藍綠 柯稱看看就好 不信一個月內差10百分點

【明報專訊】距離2024台灣總統大選剩不到7個月時間，「TVBS民調中心」最新民調結果顯示，柯文哲支持度由第3名衝到第1名，反領先藍綠參選人。民進黨傳出擬調整選舉策略，從「打侯改成打柯」，民進黨立委劉世芳表示會謹慎應對，稱民進黨面對性騷擾議題的態度和高度，影響民進黨總統參選人賴清德近期民調居於下風。

民進黨傳出「打侯改成打柯」

根據「TVBS民調中心」最新調查結果顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度33%，首度超過藍綠成為第1名，民進黨參選人賴清德支持度30%位居第二，國民黨參選人侯友宜則墊底，僅有23%，和第1名柯文哲差距10個百分點，另外有14%的受訪者表示沒有意見。

而另一間媒體「菱傳媒」6月14日公布民調，結果顯示民進黨參選人賴清德以37.76%大幅領先，柯文哲31.29%排名第2，侯友宜21.87%墊底，較菱傳媒5月份的民調，3人排名一樣，但賴的支持度微幅下滑，柯的支持度則從21.74%升至31.29%，首度獲三成以上支持；據「美麗島電子報」6月6日公布的民調顯示，賴清德支持度為35.4%排第一，柯文哲以25.5%居次，侯友宜22.6％墊底。

侯友宜第三 稱如馬拉松有其配速

對於媒體最新民調顯示支持度躍升第1，柯文哲表示，這種民調看一看就好，他絕對不相信一個月內民調，會差10個百分點，沒有這回事。侯友宜對民調支持度跌落第3則表示，選舉的過程中民調高高低低，但最重要的是選舉像跑馬拉松一樣，他有自己的配速，要用耐心、毅力並堅持，他會堅持到底，贏得最後勝利。

民進黨則傳出擬調整選舉策略，從「打侯改成打柯」。民進黨立委莊瑞雄表示，柯文哲民調灌得很快，民眾黨也很心虛，因為心虛產生懼怕，擔心成為其他政黨的箭靶。他認為真正廝殺的是第2、3名。

相關字詞﹕民調 台灣大選 侯友宜 賴清德 柯文哲

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