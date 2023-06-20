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德紅氈迎接 李強：深化合作之旅 第七輪磋商登場 指兩國新班子首全面對接

【明報專訊】國務院總理李強昨日應德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）邀請訪問德國，並舉行第七輪中德政府磋商。這是李強就任國務院總理後首次出訪，李強稱這是一次「傳承友誼之旅、深化合作之旅」，針對兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，他稱中方願本着相互尊重、求同存異、互利共贏的原則同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異。

盼充實全方位戰略伙伴關係內涵

本次中德政府磋商重啟，受到外界普遍關注。李強首場出訪外交秀表現更受關注。新華社報道，李強乘坐的包機在當地時間18日晚抵達柏林勃蘭登堡機場。禮兵沿紅地氈兩側列隊致敬，德國政府代表和中國駐德國大使吳懇等到機場迎接。國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機出訪。

李強表示，德國是他就任總理後首次出訪的第一站，形容這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅。他指出，第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，希望充實全方位戰略伙伴關係內涵，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出積極有力信號。

他強調，當今世界進入新的動盪變革期，愈是在變亂交織的時代，愈需要中德兩國人民發揚友好傳統、加強交流合作，凝聚智慧、克服挑戰、抓住機遇。

朔爾茨總理府接待李強共進晚餐

路透社報道，中德舉行兩年一次的第七輪中德政府磋商前，德總理朔爾茨將在總理府接待李強共進晚餐。這是雙邊在新冠疫情以來首次面對面磋商。峰會今（20日）將在總理府登場。中德政府磋商機制被指是推動中德各領域務實合作的「超級發動機」。自2011年啟動以來，該機制在拓展中德務實合作、規劃兩國關係方面發揮重要作用。

德近日國安報告 批北京漠視人權

不過，在李強到訪前夕，德國6月14日首度發表國家安全戰略報告，稱中國是「伙伴、競爭者和敵對體制」，批評北京當局置區域穩定和國際安全於日增的壓力下，並且漠視人權。但同時，德國也坦承中國「依然是伙伴，在解決諸多國際挑戰和危機方面，是不可或缺的一員」。

政治新聞網站POLITICO先前亦曾報道，德國當局內部討論縮小與李強的峰會規模，以避免給人留下德國對待中國一切如常的印象。柏林的分析家表示，中國代表團可能透過大企業直接或間接游說德國政府，敦促歐盟別在規範中國企業方面做得太過。

李強昨在柏林總統府會見德國總統施泰因邁爾。訪德期間，還將出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，同德工商界代表座談，訪問巴伐利亞州並參觀德國有關企業。李強此行還將訪問法國，並應邀出席總統馬克龍倡議舉行的新全球融資契約峰會。

相關字詞﹕磋商 中德關係 李強 總理

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