分析：中美願結束僵冷狀態 談不上破冰

「澎湃新聞」引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，布林肯訪華談不上是「破冰」，只能說是中美願意結束前段時間的僵冷狀態，繼續推進高層互動，試看能否處理兩國關係中一些突出問題，以及推動兩國在部分問題上的協調與合作；至於這次訪問結果如何，還需結合接下來的雙邊互動才能做判斷。

吳心伯認為，布林肯此行是中美去年11月兩國元首會晤期間達成的共識，是推進兩國高層交往的一個重要環節；同時，布林肯此行也想與中方確認接下來雙方高層交往的「路線圖」和「時間表」。

學者料陸續恢復經貿氣候領域對話

吳分析，未來一段時間，中美在經貿、氣候領域的對話或將陸續恢復，甚至包括美國交通部長訪華，商量中美之間航班的事情。此外，去年時任眾議院議長佩洛西訪台後暫停的溝通和交往也有望恢復，兩軍之間或恢復一至兩個工作層面的溝通對話機制，但目前要恢復高層軍事交往仍比較困難。他又指出，布林肯及美方官員正密切關注中方領導人會否出席11月在三藩市舉行的亞太經合組織峰會。

布林肯啟程訪華前，「美國之音」引述眾議院外交事務委員會主席邁克爾．麥考爾（Michael McCaul）表示，他認為緩和台灣海峽的緊張局勢應為布林肯訪京行的主要目的。

華盛頓智庫保衛民主基金會（FDD）中國事務高級研究院克雷格．辛格爾頓（Craig Singleton）卻說，他估計布林肯此行可能取得的成果有限，想為台海緊張局勢降溫可能也不大。