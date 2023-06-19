籲幹部邀遊客家中留宿惹議 西寧刪文

再發新版 「表述不嚴謹做修改」

中新網報道，西寧市文明辦15日官方微信公號發布的《倡議書》中寫道：「我們提倡廣大黨員幹部積極加入旅遊服務志願者隊伍，主動到旅遊景點、人員密集場所擔任志願者，耐心解答遊客問題。在資源緊張的情况下，主動讓出自己的車位，主動貢獻自己的車輛，主動邀請遊客到自己家中用餐、留宿，盡可能地為困難遊客提供便利和幫助，把西寧人民的熱心、親切和友善傳遞給廣大遊客。」

上述《倡議書》發布後，引起熱議和討論。有網民質疑，這是「寵遊客」還是「嘩眾取寵」。西寧市文明辦前日發出新版《倡議書》，將前述受爭議的「在資源緊張的情况下」相關內容，改為「在特殊困難情况下，積極發揮作用，為遊客排憂解難，充分展示西寧黨員幹部良好的精神風貌，展示西寧人民熱情好客的淳樸民風」，並已下架舊版。

西寧市文明辦在新版《倡議書》的說明中還表示，「感謝廣大網民對我們工作的監督和支持，感謝大家給予的理解和包容」。