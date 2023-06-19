籲幹部邀遊客家中留宿惹議 西寧刪文

【明報專訊】青海省西寧市文明辦近日向全市黨員幹部發出做好旅遊旺季服務保障工作《倡議書》，其中提出黨員幹部主動讓出車位、車輛，並邀遊客到家中用餐、留宿等表述引發爭議。前天（17日）晚間，西寧再發布新版《倡議書》並做出說明表示，對於此前引起關注和熱議的《倡議書》，已對「個別表述不嚴謹、不精準的問題，做了進一步修改完善」。
再發新版 「表述不嚴謹做修改」
中新網報道，西寧市文明辦15日官方微信公號發布的《倡議書》中寫道：「我們提倡廣大黨員幹部積極加入旅遊服務志願者隊伍，主動到旅遊景點、人員密集場所擔任志願者，耐心解答遊客問題。在資源緊張的情况下，主動讓出自己的車位，主動貢獻自己的車輛，主動邀請遊客到自己家中用餐、留宿，盡可能地為困難遊客提供便利和幫助，把西寧人民的熱心、親切和友善傳遞給廣大遊客。」
上述《倡議書》發布後，引起熱議和討論。有網民質疑，這是「寵遊客」還是「嘩眾取寵」。西寧市文明辦前日發出新版《倡議書》，將前述受爭議的「在資源緊張的情况下」相關內容，改為「在特殊困難情况下，積極發揮作用，為遊客排憂解難，充分展示西寧黨員幹部良好的精神風貌，展示西寧人民熱情好客的淳樸民風」，並已下架舊版。
西寧市文明辦在新版《倡議書》的說明中還表示，「感謝廣大網民對我們工作的監督和支持，感謝大家給予的理解和包容」。