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吳釗燮訪歐 稱享高規格接待 獲頒歐議會感謝狀 籲歐續關注台海

【明報專訊】台外交部昨日正式證實，外交部長吳釗燮16日訪問歐洲議會獲得「高規格」接待，不僅與歐洲議會副議長畢爾等12名跨國議員會晤，更獲歐洲議會、比利時國會的友台小組頒贈感謝狀及聯名謝函。吳釗燮致辭感謝，並呼籲歐盟及歐洲理念相近國家持續關注台海情勢。

除捷克外 其他行程均未主動披露

吳釗燮12日出訪歐洲，台方稱此行達成多項外交突破。在事前與出訪途中，為尊重與地主國默契，除與捷克總統同場發表演說的活動有公開，台灣官方對訪問波蘭、歐盟總部布魯塞爾、義大利的行程均沒有主動提供資訊。

台外交部昨發布新聞稿，證實吳釗燮訪問歐洲議會行程。新聞稿指出，吳釗燮與歐洲議會副議長、外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席、比利時國會友台小組共同主席、盧森堡國會及英國上議院議員等12名跨國議員會晤交流，就台灣與歐洲合作關係、台海情勢及俄烏戰爭等議題深入交換意見。吳釗燮獲頒贈感謝狀和聯名謝函，以肯定對促進雙方友好關係的努力。

吳釗燮訪歐期間接受台媒採訪，針對民調指11個歐盟國家高達62%希望在美國與中國因台灣而陷入潛在衝突時「保持中立」，吳釗燮稱，歐洲國家長期思考外交中立議題，但可能會因現實而改變，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭就是一例，一些長期中立的國家也轉向對抗俄國。

他進一步指出，台灣也有這種不想在美中之間選邊站的說法，但他不贊同，因為台灣正受中國大陸威脅、受美國支持，「任何理性的人怎麼可能會說我們該保持中立、在兩者間等距，我認為這種態度是在邀請中國侵犯台灣」。

相關字詞﹕友台小組 一個中國 吳釗燮

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