深圳啓無人的士巴士商業試營 前海科企深巴簽合作協議 手機App召車「全程無人」

據「深圳新聞網」報道，在16日的「2023未來汽車先行者大會暨全球智能網聯汽車商業化創新大會」上，前海管理局與小馬智行、如祺出行及深圳巴士、商湯科技分別簽署合作協議；根據協議，前海管理局、如祺出行、小馬智行三方將在前海合作區落地具備全球示範意義的基於車內「全無人」常態化營運的自動駕駛商業化試點項目。

研促灣區無人駕駛業界共贏

自動駕駛商業化試點的營運範圍，涵蓋前海核心區域的文旅景區、商務CBD區域以及會展新城、機場、海洋新城等區域。同時，三方還將探索建立跨部門、跨行業、跨領域的統籌協調機制，推動深港兩地智能網聯汽車產業交流與合作，促進技術創新和商業模式的共享，實現粵港澳大灣區的智能網聯汽車產業互利共贏。

可乘無人巴至前海核心景區

作為廣汽集團旗下智慧出行平台，如祺出行將在前海合作區支持下，聯合小馬智行組建深圳最大規模的無人駕駛的士車隊，不久後，前海將實施無人駕駛商業化營運示范應用，市民通過手機應用程式即可召喚一輛「全無人」的自動駕駛的士，隨時體驗到安全便捷的無人化自動駕駛車輛，還可在前海部分片區公交站乘坐自動駕駛公共巴士前往前海石公園、國際會議中心等景點。

早在去年10月，如祺出行就與小馬智行合作率先在廣州南沙開啟有人駕駛車輛與自動駕駛Robotaxi混合營運，開始向平台註冊用戶提供收費Robotaxi服務。今年4月，如祺出行獲批准在廣州開展智能網聯汽車示範營運資格，如祺自有的Robotaxi車隊已正式上線服務。隨着此次三方合作，如祺Robotaxi將在深圳開始商業化試點營運。

今年5月29日，小馬智行獲首個且唯一一個深圳市級「智能網聯汽車無人測試」許可，並正式在前海開啟「主駕位無安全員」的自動駕駛無人化測試。

前海開放路段總長35公里

2021年11月，小馬智行深圳研發中心落戶前海，開展自動駕駛道路測試，目前已有上萬人次乘坐自動駕駛出行。截至目前，前海智能網聯汽車開放的道路總長度達35公里，覆蓋前海三灣片區主要道路，並將於明年實現三灣片區對智能網聯汽車全域開放。

智能網聯汽車產業是深圳市佈局的20個戰略新興產業之一，當前正處於技術快速演進、產業加速佈局的關鍵時期。在全球範圍內，深圳已經成為智能網聯汽車產業的重要發展基地。