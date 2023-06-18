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網民二創「鼠鴨獸」「鼠頭文學」諷刺

【明報專訊】江西工業職業技術學院「鼠頭」事件調查結果的出爐，又一次掀起輿論關注，相關詞條迅速登上新浪微博熱搜榜首。不但多個傳媒發評論批評當局公信力盡失，事件中，一些不滿官方回應的網民，亦用大量二次創作諷刺，包括創出「鼠鴨獸」、「鼠頭文學」。​

其中，有人借「指鹿為馬」典故創建「指鼠為鴨」詞條，釋義為「指着老鼠頭說是鴨脖，比喻有意顛倒黑白，混淆是非」，出處是「秦二世在世時，趙高端來鼠頭獻給秦二世，並稱是鴨脖」。

網絡上還衍生了眾多的「鼠頭文學」，例如「已經闢謠了，勸大家相信官方說法，不要鴨目寸光」，還有的寫「我看是鼠頭，局長說鴨脖。上頭差人來，研究三五天。專家看了看，依舊是鼠頭。鼠身今何在，化作盤中餐。」

在一則「多家餐飲店因在涼皮裏放黃瓜絲被罰」的新聞評論區裏，則出現「鴨脖可以長牙齒，涼皮不能有黃瓜？」的留言。網上更出現許多與「指鼠為鴨」相關的圖片和表情包，不少人將老鼠的頭與鴨子的身子拼接，揶揄是「新物種鼠鴨獸​」。

在昨日調查結果出爐後，一名網民稱，在聯合調察組的努力調查下，被學院、南昌高新區市監局共同發現的鼠鴨新物種，被判定不存在，「鼠頭終究沒能完全進化為鴨脖，新物種就此消失！」

廣東《南方日報》昨發起「對於『指鼠為鴨』這件事，你怎麼看？」的網絡民調，截至昨晚有17.3萬人投票，其中57.2%人選擇「從未相信過那是鴨脖」，第二高是「一定要嚴肅追責」佔28.3%，約一成參與者表示「整件事過於『抓馬』（drama，戲劇性事件）」。

相關字詞﹕政府公信力 江西 鴨脖 絕味食品 煌上煌 鼠頭文學

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