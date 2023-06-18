指鼠為鴨失信全國 涉案官商校勢嚴懲 南昌市監稱餐中異物「鴨脖」 省調查組判定「鼠頭」

江西省教育廳、公安廳、國資委、市場監督管理局組成的事件聯合調查組昨通報，通過查看飯堂廚房閉路電視，查閱採購清單，詢問涉事飯堂負責人、當事學生和現場圍觀學生等，判定異物不是鴨脖子。權威動物專家通過照片和影片專業辨識，判定異物為老鼠類嚙齒動物的頭部。通報指，南昌高新區市監局昌東分局、學校未認真調查，發布「異物為鴨脖」結論是錯誤的。

追責方面，市監局吊銷涉事飯堂經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰；將嚴肅處理學校、南昌高新區市監局昌東分局等單位、涉事企業和責任人。

這宗事件發生兩個多星期來，一直是輿論熱點，內情經歷反轉再反轉的歷程（見表）。江西工職院學生本月1日在飯堂吃飯時，發現餐盒中有疑似老鼠頭的異物，不但有眼睛、鬍鬚還有囓齒類的犬齒，但飯堂負責人聲稱是鴨頸，事發當日已將之丟棄。該學生將拍攝到的短片放上網後，引起網民嘩然。

校方稱學生「澄清鴨脖」

校方3日通報事件，稱涉事學生已書面澄清是「鴨脖」，隨後南昌市監部門也為校方背書。在江西電視台播出的節目中，南昌市高新區市監局昌東分局局長江協學說，執法人員法人員第一時間趕到「反覆對比」，確認異物就是鴨脖子。網民紛紛嘲諷江協學是「鴨脖局長」。面對輿情，工職院教職工還要求學生去新聞評論區洗版「控評」。

本月10日，江西省成立「江西工職院6．1食品安全事件」聯合調查組，經7天查出結果。

官媒批鬼話連篇 質疑勾結

人民日報海外版旗下帳號「俠客島」昨評論，要證實鼠頭還是鴨脖並不難，但因有關單位和稀泥、「堵捂瞞」，硬把小事拖大、矛盾上交，搞得全網輿情沸騰，要靠省級調查組介入才能查清。不僅浪費大量行政資源，更傷害基層政府和有關單位的公信力。

「封面新聞」批評鼠頭事件涉事多方鬼話連篇，背後有太多疑問待解，學校、市監何以失察到幾近「失明」，其背後有無利益勾兌的驅使？資深傳媒人胡錫進也質問：「是什麼驅動了南昌所涉高校和市場監管部門做出有違公眾肉眼辨識力的虛假結論？這當中能有多大的利益，就刺激了他們做出對抗事實的選擇呢？」

食品公司絕味鴨脖發聲明，稱鴨鴨沉冤得雪，鴨不會變成鼠，鼠也不會變成鴨。從6月5日開始絕味食品股價三連跌，絕味食品當時回應稱，公司與江西工職院6月3日通報事件無任何關聯。

另外，江西全省技工院校開展校園食品安全整治，省內多地也啟動校園食安大檢查。