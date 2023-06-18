習海峽論壇致賀信 王滬寧：深情牽掛台胞

新華社報道，王滬寧稱兩岸關係發展根基在民間、動力在人民，「台獨」同台海和平水火不容，必須堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉；堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。

習近平在賀信中指出，「中國式現代化新征程前景光明，國家好，民族好，兩岸同胞才會好。我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合」。他希望兩岸同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出貢獻。

夏立言籲兩岸交流合作恢復疫前

中央社報道，國民黨副主席夏立言致辭時呼籲兩岸應盡快全面恢復到疫情前的交流合作狀態，盡可能落實攸關兩岸基層民生經濟與人民基本權益的協議，並希望陸方能加快台灣優質農產品如台東菠蘿（鳳梨）及番荔枝（釋迦）的開放進度。

在閩期間，王滬寧還參觀福州市「3820」戰略工程實施30周年成就展，考察福州市三坊七巷歷史文化街區等。根據官媒過往報道，習近平擔任福州市委書記時，謀劃制定福州3年、8年、20年經濟社會發展的戰略目標，簡稱「3820」戰略工程；習又叫停地產開發，推動三坊七巷歷史建築保護。