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話你知：當局准地熱井鑽探 篤穿1300米下地穴

【明報專訊】天津有豐富的地熱資源，各區大約分布有700多口地熱井。據天津市規劃和自然資源局公示，4月23日批准同意天津市正陽供熱有限公司申請的天津市津南區「津52區塊」（出事碧桂園小區所在）地熱井勘探項目。

津52區塊地熱探礦權出讓公告顯示，該區塊面積約1.87平方公里，熱儲層頂板埋深為3000米，擬佈設兩對地熱井，出讓用途為供熱。預測單井出水溫度為86至90℃、每小時出水量60至100立方米，預計年可利用的熱量約相當於3480噸標準煤的熱能。

地熱資源是指地殼內可供開發利用的地熱能、地熱水和蒸汽等。地熱井井深3500米左右，開採得到的地熱分高溫（蒸汽）、中溫（熱水和蒸汽）、低溫（暖水）三類，可分別用於發電、房屋供暖、溫泉醫療及種養殖業等。

一般來說，由於中間岩層固化，深層地熱水的開採利用不會引起沉降。北方地區開採地熱廣泛，近年內地加強管理，特別是嚴管尾水回灌問題，以防污染環境、地下水位下降。

天津市政府7日通報，專家判定沉降原因，是深部地質構造較複雜，探測推斷1300米以下疑似存在地質空腔，不排除地熱井打井施工觸及了深層地質構造，從而導致涉事地區淺層水土流失，出現地面沉降等現象。通報稱，經過注漿等一系列措施，沉降已明顯趨緩，目前處於平衡恢復期，雖然還有小量變化，但總體可控。

（中國故事）

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