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停電要行樓梯 搬運公司加價

【明報專訊】此次出事的天津碧桂園小區佔地達67萬平方米，猶如小城，記者採訪當天，從大門步行至鳳錦庭院區域需要十分鐘左右。沿途樓棟被藍色施工板遮住，沉降嚴重的幾棟樓更嚴格盤查，只有搬家的業主和工人能進出。

由於停電，搬屋公司要行樓梯搬運，紛紛加價。現場一名搬屋公司負責人表示，近日最高搬過10樓的，一車收費1000元（人民幣，下同）；目前訂單大部分是中層以下住戶，4樓報價一車600元。而搬屋費全為業主自費，也有業主自行上樓取走輕便物資。

有女業主憶述，6月1日當天淩晨，一家人被突然響起的急促敲門聲驚醒。工作人員告訴她們出現緊急情况，需要撤離。從未經歷過這種「突發」情形，一家人只帶了幾件衣服和必需品就被轉送至酒店居住，日用物資不足。該女業主表示，除了居住環境變差之外，餐食也一般，住進去的孩子們很多在第二天就開始生病。

天津碧桂園小區位於天津市東南「環城四區」之一的津南區，屬於遠郊地帶，不過有快速公路接駁，駕車半小時內可抵市區，出入尚算方便。屋苑共建有442棟樓、7649戶，其中有高層住宅，也有6層洋房，還有別墅。

房產跌價 中介：暫無人問津

據「房天下」大數據統計分析，6月9日天津碧桂園均價每平方米8593元，按周跌18%。有天津中介接受內地傳媒訪問時稱，目前無論租房還是買房，碧桂園的單位暫時無人問津。

當地民眾談起碧桂園事件時，都說業主「很可憐，無妄之災」，認為地熱井的施工方要負責。有當地人分析，此次地陷事件直接影響千餘業主，甚至令全碧桂園業主資產縮水，所涉資金數以十億計，後續可能引發上訪和維穩問題。

（中國故事）

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