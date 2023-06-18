碧桂園地陷樓斜 千業主憂家財化水 不滿天津政府未確認責任 盼等價賠償「退房換新」

天津津南區八里台鎮地面沉降事件過去已逾半月，撤離的業主們，不時仍有人冒着危險返家，爬樓梯上落，取出一些必須物資，回去暫居的賓館酒店。

發救助金補貼租房 後續安置待定

津南區政府昨日最新通報，稱處置工作已轉入臨時過渡階段，決定對疏散居民發放每戶5000元（人民幣，下同）生活救助金；另外，每月補貼租房資金（每平方米20元），暫定發放至今年底。通報稱，已組織多家地產中介行提供7400餘套房源，供居民選擇，佣金全免。對於最後如何處理，當局暫無結論，津南區常務副區長楊陽說，現場受影響房屋的實時監測、除險加固、安全鑑定還需要做大量工作；將結合專家監測鑑定情况，制定具體可行的後續安置方案。

「要是業主都租房子了，碧桂園又沒有說法，等12月底停止發放了，是不是又得回來住。」業主大多表示不滿意這個方案，而且補助太少，有業主近日去找過房子，「沒家電之類的一個月都得2000元了」。在該小區經商的嚴先生昨向本報表示，據他了解，三分之二的業主沒打算出去租房子。

超市老闆損40萬無賠償 無房無補貼

嚴先生經營的小超市位於沉降範圍。記者上周採訪時，一進店就聞到了腐臭的味道。原來附近已經停電，高溫天氣下，店內的生鮮產品腐爛變質，整櫃的雪糕化成水，朱古力發軟變質。除少量產品可低價退貨，他說，整店損失40萬元以上。

「母親早年從浙江來到天津，用積蓄加貸款，開了這家超市，裝修花費十幾萬元。」嚴先生稱，超市開了6年，到現在還剩幾萬元銀行貸款沒有還清。他們6月1日也接到了搬離通知，一家人獲轉移至酒店居住，直到6月4日被允許回店清點搬離。現在一家人面對滿屋狼藉，十分發愁。

更愁的是，由於他們在碧桂園小區內並沒有房產，所以無法拿到租房補貼，店內損失也無人賠償。目前嚴先生和妻兒、母親一起，住在小超市內簡陋的房間裏。

工人填平裂縫 居民抗議

這次地陷發生於5月31日夜裏，一直沉降至6月2日。周邊部分路面隆起開裂，碧桂園局部草坪路面開裂、部分地下停車場出現牆身裂痕、滲水。鳳錦庭院小區37、38、39、42號樓受影響明顯，甚至有居民過於慌張，連夜垂降逃生，附近的別墅區也受波及需撤離。據業主自行統計，受影響居民有1200多户，4000多人。

6月3日下午，當局把受影響的多棟高層住宅圍起，用帆布蓋住地面裂縫，後來又有施工人員填平裂縫，引起居民抗議。業主最不滿的是，政府一直不能確認責任歸屬，也沒有進一步善後安排，並且控制居民聚集，還刪除網上評論。

「房子是為了兒子結婚買的。原本打算明年結婚，昨天兒子打電話來，說是女朋友和他分手了。」業主張女士上周談到兒子的遭遇，聲音哽咽。她從事一些美容類的小生意，丈夫是地盤包工頭，收入來源不穩定。為了買這套價值過百萬的房產，「半輩子的積蓄都搭進去了」，房子出事之後，銀行也沒有酌情處理，房貸還是要繼續供款。

張女士說，她在小區內經營的美容院，花了將近6萬元裝修，剛完工十幾天就被迫停業。如今失去收入來源，失去半生積蓄，連兒子也遭遇挫折，她形容「非常崩潰」。現今，張女士和上小學的女兒、丈夫一起住進了安置酒店，因為房間只有兩張單人牀，兒子只得搬出去同朋友居住。

黨員業主五問官員 不怕「喝茶」

業主的不滿情緒，在6月9日的一場與政府人員會面中爆發。現場流出的短片顯示，一名黑衣業主連珠炮轟在場官員、警官10分鐘，獲得其他業主不斷喝彩、鼓掌。他說，事發至今，事故原因、責任主體、民眾安置未確定，解決措施和期限不知道，「現在（官方）知道的只有所有群眾的家庭住址，電話，身分證號碼，我們的隱私，你們至少調查了五到六遍」。

黑衣業主提出5點疑問和要求：一，當初如何審批地熱井開採的？二，除了地下空腔，還有哪些導致事故的原因？三，要求有每棟樓受損程度的具體數據，以及能否修理？四，政府具體採取什麼措施穩定沉降情况？五，下一步怎麼辦？

「我也是黨員，我們都愛國家，相信政府，沒有鬧事、打架，被請去喝茶的不止一個兩個，我無所謂，我房子沒了，怕這（喝茶）幹啥。」他最後表示：「你們在座都是黨員，當初怎麼在黨旗下宣誓的？『全心全意為人民服務』有沒有？」在場官員一時接不上話。

就在9日當天，張女士接到電話，工作人員表示接下來會提供租房補貼，也就是昨日津南區政府通報的補貼政策。不過，業主們表示，希望能獲得與受影響房屋等價的市價補償，「就是要退房換新的」。

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