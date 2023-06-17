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夏立言赴海峽論壇 民進黨促勿配合統戰

【明報專訊】第十五屆海峽論壇昨日在福建啟動，是新冠疫情以來最大規模兩岸民間交流活動，國民黨副主席夏立言當天率團前往，民進黨呼籲國民黨從事交流應該以台灣利益為優先，切勿配合或呼應中共統戰作為，成為統戰宣傳的樣板。

據中新社，海峽論壇今天將於廈門舉辦論壇大會，昨日先行舉行八場活動。其中，在主題為「同胞攜手·大愛無疆」的兩岸殘障人士交流嘉年華上，共有140餘名兩岸嘉賓參加，此次嘉年華是近年來台灣藝術家、基層社團、殘障人士參會最多的一年。主辦方稱，本屆論壇邀請台方各界人士共5000餘人。

中央社報道，夏立言昨在桃園機場受訪時說，當前全世界都主張要擴大交流，蔡英文政府過去一段時間也不斷主張要加強交流，包括民進黨的總統參選人、副總統賴清德也說過，最想跟中共領導人習近平共進晚餐；希望陸委會、民進黨能夠言行一致。

針對陸委會稱海峽論壇就是一個例行性的統戰活動，而這種「嘉年華式」的活動是否能夠達到兩岸溝通也是一個大問號。夏立言強調，台灣這邊去的不只是政黨，民間的各個社團、企業界、年輕人都有去參加，也在過去發揮了效用；陸委會既然強調兩岸交流的重要，卻又在海峽論壇上橫加一些條件、阻擾，是完全沒有必要的。

福建山東赴台 海空相繼復航

另外，在海峽論壇啟動前夕，來往福建平潭—台灣的大陸首艘對台高速客滾船「海峽號」，恢復兩岸貨物海上直航，未來每周常態化開通一到兩個航次。同時，山東青島至台灣桃園航線昨起正式恢復運行。

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