「中央批准」任命 黃坤明：從大局和實際出發 本土官郭永航升任廣州書記

《南方日報》報道，出席會議的黃坤明發表講話時稱，這次廣州市委主要負責人員調整變動，充分體現了習近平總書記、黨中央對廣東省、廣州市的親切關懷，對廣東省、廣州市領導班子建設的高度重視和殷切期望。「我們要堅決按照總書記、黨中央要求，不斷加強領導班子和幹部隊伍建設，把廣東的事、廣州的事辦好，奮力在推進中國式現代化建設中走在前列。」

羊城老幹部力撐 接棒林克慶

昨日的廣州領導幹部會議由廣東省委組織部長程福波宣讀中央的決定，其中提到「中央批准」，顯示郭永航這次的任命是由廣東省委向中央推薦。

57歲的郭永航是山東人，1989年在武漢大學畢業後就南下廣東工作至今，被視為「本土幹部」，其中前29年在深圳任職，曾任市委秘書長，輔佐過三任深圳書記馬興瑞（現新疆書記）、許勤（現黑龍江書記）和王偉中（現廣東省長），其中同為山東人的馬興瑞現為政治局委員。

結束9年「空降史」 郭：責重千鈞

郭永航2018年調任珠海書記，2021年10月升任廣東副省長，同年底廣州發生砍樹風波，時任常務副省長林克慶和郭永航分別接任廣州書記、市長。此次被免職的林克慶，已於今年1月升任廣東省政協主席，他昨日表態「完全擁護、堅決服從黨中央的決定」，在回首履職一年半成績時，林表示「衷心感恩習近平總書記、黨中央的信任關懷」。

隨着郭永航任命落實，廣州結束9年來由外來幹部擔任市委書記的歷史。郭永航昨表示，接過廣州工作的「接力棒」，深感使命重大、責重千鈞，承諾奮力推動習近平總書記、黨中央決策部署在廣州落地生根、結出豐碩成果。

本報上周日（4日）獨家報道中央敲定由廣東「本土幹部」郭永航升任廣州書記的消息及內情，包括羊城老幹部不滿最初建議人選「沒幹過一天實務」，上書中央最高層呼籲慎重挑選幹部，以帶領廣州實現高質量發展，最後郭永航獲推薦出線。至於廣州市長繼任人選的相關消息，昨日的領導幹部會議未披露。