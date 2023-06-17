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北京聞風：國賓館「熱到發燒」 專家：中美合作勿過高期待 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】近日，北京氣溫持續走高，昨最高氣溫達39.4℃。熱浪席捲整個京城，位於玉淵潭畔的外事活動重要場所釣魚臺國賓館近來更是「熱到發燒」，外國政商要員絡繹不絕。

「周二經過三里河路的時候被臨時攔住了，肯定是釣魚臺又接待啥客人了。」在釣魚臺國賓館附近工作的趙小姐說，每當國賓館要接待重要客人的時候，多會臨時封閉三里河路國賓館東門一段。對於這樣的臨時交通管制，在附近工作、生活的居民早已習慣，只是「最近有點多」。

新老朋友輪訪 外交「熱浪」不斷

本周，多位國際政要訪華，令人民大會堂、釣魚臺國賓館等常用於接待外賓的場所格外熱鬧。周一，國家主席習近平在人民大會堂同洪都拉斯總統卡斯特羅舉行會談。兩天後，習近平又在人民大會堂與巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談。明日（18日），美國國務卿布林肯抵達北京，相信這些外事接待場地會「熱浪」不斷。

值得注意的是，本周有高層訪華的國家中，既有「新朋友」洪都拉斯，又有需要中國支持的「老朋友」巴勒斯坦，還有全世界都期盼能與中國重修舊好的美國。分析人士認為，這體現了中國外交積極開放的態度。中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，一方面，沙特和伊朗在中國斡旋下恢復外交關係，讓世界對中國和平建設者的身分有了更多期待；另一方面，中國選擇的合作發展道路對其他國家具有吸引力。

建交不足百日的洪都拉斯表達了對中國提出的「一帶一路」倡議的興趣，希望推動「一帶一路」倡議和洪方「國家重建計劃」深入對接，讓兩國合作形成優勢互補。巴勒斯坦方面則期待中國在解決巴以問題上繼續發揮更大作用。此次中國邀請巴總統訪華，並提出解決巴以問題的三點主張，中國現代國際關係研究院中東所所長牛新春認為，這將被國際社會逐漸邊緣化的巴勒斯坦問題重新拉回「聚光燈」之下。

分析：美戰略未改 兩國外交氛圍差

昨天，習近平會見了美國蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨。明日，美國國務卿布林肯也將抵達北京，他是近5年來美訪華的最高級別官員。對此，中國現代國際關係研究院美國研究所所長王鴻剛認為，當前中美關係整體氛圍不好，美對華總體戰略沒改變。在此情况下，雙方如何維持穩定關係，並盡量在有共同利益的領域進行合作，值得期待但不要抱過高期待。

此外，新西蘭總理稱將在本月底訪華，沙特投資大臣法利赫也對媒體表示希望盡快訪華。相信中國外交的「熱浪」仍會持續。

文：鍾鳴九

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