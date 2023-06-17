台幼園餵藥案發酵 侯友宜連遭白色示威

潑漆白布抗議 市府廁內貼「紙風車」

中央社報道，侯友宜昨在桃園出席慶祝黃埔建校99周年饗宴，當接受媒體採訪時，會場突然冒出一批人馬，高舉寫有「侯市長別做獨裁幫兇」等字句的白布條大聲抗議，現場一度混亂，警衛把抗議者拉出會場。

昨日稍早，一名男子持一桶白色油漆步行至新北市府大門口潑灑，得逞後駕駛電單車逃逸。警方鎖定陳姓疑犯，赴新北林口逮捕歸案，正調查犯案動機。時代力量立委王婉諭發起「不藥傷害我的孩子」活動，預計18日在新北市府廣場舉行，有關廣告紙風車，連新北市政府內多個廁所都貼有。

侯友宜昨表示，民主自由很可貴，但希望民眾理性看待，珍惜法治，讓秩序能夠維持穩定。對於Facebook出現「罷免侯友宜」社團，他重申在民主自由底下，更需要團結大家的力量，一起讓台灣更好；承諾會不斷調整步伐，重新再出發。

指民進黨造謠 賴清德團隊反批卸責

新北市板橋某私立幼兒園疑餵藥案持續延燒，新北汐止前日又有私立幼園一名孩童被驗出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD），警方介入調查。行政院昨組成跨部會小組專責協助調查善後。侯友宜競選辦批評民進黨謊言滿天飛，呼籲檢方盡速釐清真相，適時對外說明。民進黨總統參選人賴清德總統競選辦則反擊，侯友宜不該卸責也不是推給司法。侯友宜聲勢下跌，目前更傳出國民黨中央有意進駐接手侯團隊，黨主席朱立倫昨稱「黨跟侯團隊是完全整合在一起」。