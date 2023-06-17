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美科企指控 華黑客侵全球公私機構 京斥屢發假資訊 助美抹黑

【明報專訊】Google子公司、美國網絡安全公司麥迪安（Mandiant Corporation）周四（15日）指出，疑似由國家支持的中國黑客，在去年10月利用安全漏洞，闖入了全球數百個公共和私營部門組織的網絡，其中近三分之一是包括外交部門在內的政府機構。

受害1/3政府機構 台港在列

中國外交部發言人汪文斌昨駁斥，麥迪安公司不止一次製造所謂「中國黑客攻擊」的虛假資訊，相關內容牽強附會，毫無專業性可言，批評其「徹底淪為美國政府政治抹黑別國的幫兇」。

稱目標集中「對華重要政策」

麥迪安的聲明指出，他們「高度確信」一個名為UNC4841的團體在去年10月發動大範圍的間諜活動，來支持中國，直至到今年5月才發現。黑客鎖定至少16個不同國家的目標，攻擊全球公私部門組織，目標集中於對中國政府具有高度政策重要性的議題，特別是在亞太地區和台灣的議題。

報告指出，網絡攻擊是透過在電郵訊息中埋藏惡意程式碼，並利用梭子魚網絡（Barracuda Networks）電子郵件安全閘道器（Email Security Gateway，ESG）的漏洞來進行。在目標組織中，有55%來自美洲，22%來自亞太地區，24%來自歐洲、中東和非洲，其中包括東南亞國家的外交部，台灣和香港的外貿辦事處和學術組織；另外美國受影響最大。

麥迪安技術長卡瑪卡（Charles Carmakal）表示，這是自2021年初Microsoft Exchange大批數據外泄以來，已知由中國相關威脅發動者，進行的最大型網絡間諜活動。

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