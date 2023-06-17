布林肯訪華前夕 京：勿「從地位」打交道

汪文斌說，與中國打交道，中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，尊重彼此在歷史文化、社會制度、發展道路上的不同，照顧彼此核心利益和重大關切。

分析：恢復「海事安全協定」最棘手

自由亞洲電台引述德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀稱，中美雙方都有很多的懷疑、不信任，中國強調他們並沒要求這個訪問，依然在指摘所有的雙邊關係問題都是美國造成的，「所以這不會是個容易的對話」，她聽說中方並不喜歡和布林肯打交道，中方更希望美國財政部長耶倫先訪問中國，但美方堅持要布林肯先去。葛來儀特別指出，最重要的是恢復《海上軍事安全磋商機制協定》，這是最棘手的。

基辛格：台海令兩國「站懸崖頂」

美國剛過百歲生日的前國務卿基辛格，近日接受彭博社專訪，指中美兩國在台海議題已「站在懸崖頂上」，如果當前的緊張關係持續，台海可能爆發軍事衝突，雙方應當對彼此進行讓步。

基辛格說，仍然不能判斷美中緊張關係最終的結局，但確信中美這兩個超級大國之間的戰爭不會有贏家，要贏就得付出極大代價。基辛格提及現代政治家很少有戰爭經歷，這可能會影響他們的判斷。