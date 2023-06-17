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習晤蓋茨 稱中美關係「基礎在民間」 高規格接訪「老朋友」 「歡迎美企攜AI技術落地」

【明報專訊】國家主席習近平昨日在北京釣魚臺國賓館會見美國微軟創辦人比爾·蓋茨，他稱呼蓋茨為「老朋友」，並提到中美關係的基礎在民間，他始終寄希望於美國人民；重申中國決不走國強必霸的老路，願與各國開展創科合作。外電引述消息指，習向蓋茨提到，歡迎微軟在內的美國企業，將人工智能技術帶到中國。

王毅秦剛陪同 兩人料明晤布林肯

今年特斯拉CEO馬斯克、蘋果CEO庫克等多名跨國企業高管接連訪華。與中國淵源最深厚的蓋茨周三抵京，時隔4年再次訪華，獲接訪的級別亦是最高。陪同會見的有中央外事辦主任王毅、國務委員兼外長秦剛，二人預計將會晤明天（18日）到訪的美國國務卿布林肯。

習近平對蓋茨表示，很高興見到他，「咱們有三年多沒有見面了，你是參與到中國發展事業中，做了很多事情的人，是我們的老朋友」，還稱「你是我今年見到的第一位美國朋友」。習並指，世界正在走出疫情，人們應該多走動、多交流，增進了解。「我常講，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。」

習：不走「國強必霸」老路

願偕各國應對挑戰

習近平談到，世界百年未有之大變局加速演進，「中國首先專注於解決好自己的問題」，中國作為擁有14億多人口的大國，保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻。習並表示，「中國決不走國強必霸的老路」，而是同其他國家一道實現共同發展。中方願同世界各國開展廣泛科技創新合作，參與推動應對氣候變化、公共衛生等全球性挑戰。

新華社引述蓋茨表示，過去4年無法來到中國，這次回來感到很激動。他提到，中國加快創新發展，對中國有利、對發展中國家有利、對世界有利。蓋茨基金會致力於同中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發等領域合作，並將成功經驗和技術向發展中國家推廣。

蓋茨：續展減貧醫藥合作

向發展國推廣技術

路透社引述消息報道，兩人會面期間還談及人工智能和相關技術在全球崛起。習向蓋茨表示，歡迎包括微軟在內的美國公司，將人工智能技術在中國落地發展。早前英國傳媒報道，為應對中美角力白熱化，微軟正將頂尖的人工智能領域專家從中國調往加拿大。

分析：向外資派定心丸 證待遇不變

針對今年以來，跨國企業高管密集訪華，中國外交部昨表示，樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共享發展機遇。

中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生對中通社分析，蓋茨受到高級別禮遇，無疑給了外企一顆「定心丸」，中國對外資的待遇不會變。「中國市場足夠大，新的商業模式、新的商業形態、新的核心技術產品都可在中國找到合適的落腳之處，中國希望團結更多朋友」。劉春生並稱，目前美企能與中國交往的領域仍在交往，也說明企業不願放棄中國市場，至少部分的企業並不贊成「脫鈎」。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

相關字詞﹕中美角力 馬斯克 比爾·蓋茨 微軟 習近平

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