明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

上交會AI機械人矚目 App控插秧 「未來農民手機幹活」

【明報專訊】第九屆中國（上海）國際技術進出口交易會（上交會）昨日開幕，近千家參展企業齊聚上海，搭建展示全球創新成果和解決能力的平台。其中，智能機械人展區備受矚目，國產電動垂直起降飛行器、插秧機械人等最新科技產品也亮相，吸引眾人眼球。

近千企業參展 鼓勵先進技術出口

上交會由商務部、科技部、國家知識產權局和上海市政府共同主辦，在上海世博展覽館舉行。央視報道，本屆上交會總展出面積為3.5萬平方米，設置主題館、能源低碳技術、數字技術、生物醫藥、創新生態及服務五大展區。主辦方指，積極擴大先進技術進口，鼓勵擴大成熟的產業化技術出口，共享技術發展成果。

機械人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」。本屆上交會的智能機械人展區着重突出「產業融合互通」達到「聚變應用創新」，匯聚唯邁、微創、點甜、鈦米、遨博、鈦虎等重點智能機械人企業。

國產電動垂直起降飛行器亮相

北京唯邁醫療設備有限公司在展會上帶來了ETcath血管介入手術機械人。公司負責人佘娟娟介紹，這是一套微創血管介入手術機械人系統，可實現高精度導管導絲智能仿生學推送、導絲智能觸覺感知等血管介入手術，實現了諸多關鍵技術突破。

比較接地氣的，則有插秧機械人，只需要通過操作手機App，就可遠程操控機械人插秧。上海點甜農業專業合作社理事長金春雲透露，該公司已研發了多款智能農業機械人，旨在解決農業種植用工老齡化嚴重和短缺的問題，「未來的農民就是捧着手機或者電腦指揮機器人幹活，在一旁愜意地喝咖啡、吹空調。」

「時的科技」展廳展示機型代號為「E20」的傾轉旋翼載人eVTOL，該電動垂直起降飛行器最大航程達200公里，巡航速度達260公里每小時，最快可達320公里每小時。上海時的科技創始人黃雍威介紹，eVTOL可從樓頂、草地、傳統直升機起降坪等場地垂直起降，是一種綠色可持續的且符合未來城市立體交通系統的產品形態。

相關字詞﹕機械人 上海 進出口 上交會

上 / 下一篇新聞