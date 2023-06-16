上交會AI機械人矚目 App控插秧 「未來農民手機幹活」

近千企業參展 鼓勵先進技術出口

上交會由商務部、科技部、國家知識產權局和上海市政府共同主辦，在上海世博展覽館舉行。央視報道，本屆上交會總展出面積為3.5萬平方米，設置主題館、能源低碳技術、數字技術、生物醫藥、創新生態及服務五大展區。主辦方指，積極擴大先進技術進口，鼓勵擴大成熟的產業化技術出口，共享技術發展成果。

機械人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」。本屆上交會的智能機械人展區着重突出「產業融合互通」達到「聚變應用創新」，匯聚唯邁、微創、點甜、鈦米、遨博、鈦虎等重點智能機械人企業。

國產電動垂直起降飛行器亮相

北京唯邁醫療設備有限公司在展會上帶來了ETcath血管介入手術機械人。公司負責人佘娟娟介紹，這是一套微創血管介入手術機械人系統，可實現高精度導管導絲智能仿生學推送、導絲智能觸覺感知等血管介入手術，實現了諸多關鍵技術突破。

比較接地氣的，則有插秧機械人，只需要通過操作手機App，就可遠程操控機械人插秧。上海點甜農業專業合作社理事長金春雲透露，該公司已研發了多款智能農業機械人，旨在解決農業種植用工老齡化嚴重和短缺的問題，「未來的農民就是捧着手機或者電腦指揮機器人幹活，在一旁愜意地喝咖啡、吹空調。」

「時的科技」展廳展示機型代號為「E20」的傾轉旋翼載人eVTOL，該電動垂直起降飛行器最大航程達200公里，巡航速度達260公里每小時，最快可達320公里每小時。上海時的科技創始人黃雍威介紹，eVTOL可從樓頂、草地、傳統直升機起降坪等場地垂直起降，是一種綠色可持續的且符合未來城市立體交通系統的產品形態。