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駐京周記：年輕人迷彩 解壓圖樂盼暴富

【明報專訊】在一個打工仔最愛的周五夜晚，天津步行街廣場前的彩票站前，擠滿了前來買「刮刮樂」的年輕人。他們三五成群，在悶熱的暑氣中，邊刮彩票，邊調笑彼此的運氣，氣氛高漲。

不知何時開始，一度門庭冷落的彩票站，買彩票又要排隊了，而且彩民年輕化似乎也成為一種趨勢。

內地彩票分為福利彩票（福彩）和體育彩票（體彩）兩種類型，財政部近日公布數據顯示，今年1至4月，全國累計銷售彩票1751.50億元（人民幣，下同），按年增長49.3%，創下5年來新高。

其中，今年頭4個月即開型彩票銷售額佔比為17%，去年則為14%。而無論是體彩「頂呱刮」，還是福彩「刮刮樂」，即開型彩票都是年輕人的最愛。

職場新人小樂依然記得，一年多前，在她得到人生第一份工作的當天，買了一張體彩的「中國紅」，中了20元（最低檔）獎金。「從那以後我就會在有紀念意義的日子裏買幾張彩票，看看當天的運氣如何。」小樂表示對於中獎沒有執念，買彩票只是為了好玩，「中獎了就表示當天運勢不錯，一整天都會很開心。」

從概率上講，靠彩票中獎一夜暴富的人是極少數。彩市中頭獎概率最低的是大樂透玩法，概率甚至只有2142萬分之一。

即便中獎概率低，很多年輕人仍舊喜歡刮開彩票時的刺激感。北京市某彩票站老闆表示，近兩年，彩民從幾年前的中年男人，逐漸變為衣著時尚的年輕男女，「中沒中獎他們都挺高興，很多人中獎之後還會立馬兌換成新的彩票繼續刮獎。」

刮開手法有講究 橫刮「發橫財」

買彩票除了解壓、玩樂，高額獎金也是吸客必殺技。在北京朝陽區的某家彩票站內，有顧客不諱言夢想一夜暴富：「買彩票就是為了中獎。」並且為此總結了很多「玄學」辦法，比如要用身分證刮彩票，「這樣財神才能認識你」；還要橫着刮，此謂「發橫財」；買「7」型彩票時，「綠7」比「紅7」中獎概率高……至於中獎概率如何，他說：「每次就是賠一半，很少有中200元以上的金額。」

經歷一輪彩票氣氛洗禮，記者離開彩票站前，也花費150元買了5種不同類型的彩票，在嘗試過眾多「玄學」方法後，收穫40元獎金。

明報記者 王佩凡

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