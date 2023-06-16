抵京演講 蓋茨：信AI為衛生教育等帶來快速突破

捐5000萬美元助研藥物

中新社報道，蓋茨以比爾及梅琳達‧蓋茨基金會聯席主席身分，於前晚抵達北京，這是他自2019年以來首次到訪中國。路透社稱，蓋茨將在今天會見中國國家主席習近平。

蓋茨昨在全球健康藥物研發中心（GHDDI）演講時說，過去四年，全球經歷了新冠疫情、氣候變化影響加劇、糧食危機等挑戰，如今很多人都對未來更加缺乏信心。儘管當前全球困難重重，但他依然保持樂觀。一方面在於，歷史經驗表明，當人類設定遠大的目標並為之全力以赴時，這些目標是可以實現的。另一方面則在於，科技創新在解決難題方面展現出了前所未有的潛力。mRNA 疫苗技術使預防結核病和瘧疾等疾病的疫苗成為可能。

為進一步加強GHDDI的藥物研發能力，蓋茨基金會承諾未來五年向中心提供5000萬美元捐贈。GHDDI的合作方、北京市政府承諾提供同等規模的資金支持，清華大學將繼續在科研平台建設與共享、成果轉化、人才培養等方面支持中心發展。