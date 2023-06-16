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布林肯中國行 美不抱期待 華學者：雙方不在同一「溝通」頻道

【明報專訊】美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）周三（14日）表示，並不期待國務卿布林肯6月18日的訪華之旅能為雙邊關係帶來任何突破性的改變，但希望至少能降低誤判風險，避免雙方衝突。路透社分析指，此為美方試圖提前淡化此行成果。

美鋪墊官員訪中

王義桅：美兩件事有求於華

路透社消息，康達還補充，布林肯預計將在北京重申「美國對維護台灣海峽兩岸和平與穩定的長期關切」，並與中國討論烏克蘭的局勢。美方預料，布林肯訪中之行將為後續更多雙邊會談鋪平道路，包括美國財政部長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）可能在未來幾個月內訪華。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅向中通社記者解析，美國大選將近，APEC峰會將於11月在美國召開，時間緊迫，需要與中國談合作事項。美國軍方需要與中國談規則，政府高層也需要與中國接觸。另外，美國有兩件事有求於中國，一是特朗普已表態，上台後會立即解決俄烏衝突，拜登受到選舉壓力，希望中國出面調停衝突；二是美國債務問題未得到根本解決，在「去美元化」浪潮下，需要中國購買美國國債支持美元。

遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超教授表示，中美對於「溝通」的理解不在一個頻道，對布林肯此次訪華不抱太大期望。王義桅認為，中美之間的戰略性重點議題，中央外事辦主任王毅同白宮國安顧問蘇利文5月會晤時已談過；此次布林肯訪華，更多是出於國務卿身分的一種形式，為其後美國財政部長耶倫等美國高官訪華作鋪墊。

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