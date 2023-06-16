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國際舞台首亮相 李強下周訪德法 外交部：體現中方對兩國關係高度重視

【明報專訊】中國外交部昨宣布，應德國總理朔爾茨、法國政府邀請，國務院總理李強將於6月18日至23日正式訪問德國並舉行第七輪中德政府磋商、正式訪問法國並出席新全球融資契約峰會。這是李強首次以總理身分出訪，在中歐關係陰晴不定、世界局勢動盪不安的形勢下，其國際外交舞台首秀備受關注。

京低調回應德涉華國安戰略

中德關係是北京重點經營方向，外交部發言人汪文斌昨在記者會明言，「李強總理上任後首訪首站選在德國，充分體現了中方對中德關係的高度重視」。汪文斌評價兩國關係稱，近年來，中德全方位戰略伙伴關係保持高水平運行，兩國領導人交往密切，各領域務實合作不斷深化，呈現出強勁韌性與活力。

中德政府磋商機制由兩國總理共同主持，李強還將出席第十一屆中德經濟技術合作論壇，同兩國經濟界代表交流。

不過，近年中國與西方國家關係不佳，德國國內對華亦有不同觀感。就在周三（14日），德國發布首份國家安全戰略綱領，提到中國「使地區穩定和國際安全壓力日增，並且漠視人權」，「試圖重塑現有基於規則的國際秩序，愈來愈強勢地確立地區霸主地位，一再抗衡我們的利益和價值」。朔爾茨也在記者會強調德國「不想要脫鈎，我們希望『去風險化』」。

這份文件表明視中國為「伙伴、競爭者和體制性對手」，德國政府將在此基礎上，7月初出台新對華戰略。政治新聞網站Politico引述消息指，德方有意縮減6月20日舉行德中政府磋商會議規模，以免被指過度親華。

汪文斌昨低調回應有關文件，表示「從競爭、對手甚至對抗角度看待和發展國際關係，把正常的合作泛安全化、政治化，只會把世界推向分裂對立的漩渦」。

學者：德搶先亮明對華立場定位

德國在李強訪德前公布涉華戰略，復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純認為，這說明德國政府內部以及相關黨派勢力想要搶先亮明對華立場定位，這顯然會對中德政府磋商會的氣氛有一定影響；但合作仍是雙方都期許的，前景應該是謹慎樂觀。

丁純昨也對中通社表示，德國國安戰略爭執已久，報告是相對折衷的對華定調。「伙伴、競爭者和體制性對手」這一定位，是歐盟2019年的中歐關係定位，在歐盟或德國主流政壇已基本成為共識。相信接下來歐洲其他國家會有一些相應的東西出台。

在結束德國之行後，李強緊接着訪問另一歐洲大國法國。汪文斌昨同樣表示，「李強總理上任後首次出訪即選擇法國，體現了中方對中法關係的高度重視。」他說，此訪旨在加強溝通協調，推動中法全面戰略伙伴關係不斷發展，為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。訪法期間，李強還將廣泛接觸兩國經濟界人士，為疫後中法務實合作再出發注入新的動力。

台經濟部長訪法 法官員避見

在李強到訪前夕，台灣經濟部長王美花周一（12日）率團抵達巴黎，開始訪法8天，出席法國科技大會、投資交流會議等。法方表示，法國官員並沒有計劃會見王美花，評論認為或許與李強的到訪有關。另據報道，部分中國海外人士已在串聯針對李強的示威活動，外界關注德法如何對待示威人士。

中國與德法關係，也直接影響中歐關係。路透社報道，英國外相祁湛明（James Cleverly）下月可能訪問中國，尋求穩定彼此的動盪關係。

明報記者

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相關字詞﹕中法關係 中德關係 李強

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