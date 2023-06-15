杭亞運倒數百日 56場館皆驗收 今良渚古城遺址採聖火 包括朝鮮全亞洲與會

今公布亞運獎牌、歌曲

新華社報道，杭州亞運原定2022年9月10至25日舉辦，因疫情改為今年9月23日至10月8日舉辦。國新辦昨日舉行記者會介紹杭州亞運會、亞殘運會籌辦情况。浙江副省長李岩益表示，浙江舉全省之力，積極開展籌辦工作，營造濃厚熱烈的亞運氛圍；今天（15日）是杭州亞運會倒數100天，「我們將在世界文化遺產良渚古城遺址舉行亞運會火種採集儀式，還將在倒計時100天主題活動上發布亞運獎牌、亞運歌曲」。

堅持「能改不建」「能市場建不財政投」

本屆亞運會比賽將在杭州以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州6個賽區56個場館舉行，杭州亞組委、亞殘組委副主席兼秘書長、杭州市長姚高員表示，亞運場館建設堅持「能改不建」的原則，56個競賽場館當中只有12個是新建場館，其他場館都是改建或者臨時性建築，目前已經全部完成賽事功能驗收和無障礙驗收，亞運村和5個亞運分村亦準備就緒，具備入住條件。

「現在每個場館所有賽程都排滿了，甚至為了比賽能夠順利進行，有些賽事放在開幕式之前進行，主要是為了盡量減少場館的安排。所以這次場館準備當中，是按照以需定供的方式來做的。」姚高員說，堅持「能市場建不財政投」。他舉例稱，如果場館今後功能不變，接下去可持續利用的，在設施和器材的添置上就花錢購買，但如果該場館今後要轉變功能，變成會展功能的，裏面的器材就採取能租則租、能借則借的辦法，減少資金開支和資金浪費。

杭州亞組委副主席、國家體育總局副局長周進強表示，目前亞洲45個國家和地區奧委會全部報名參加杭州亞運會，其中很多將派出歷史上規模最大的代表團參賽。即將主場作戰的中國體育代表團備受社會各界關注。周進強說：「目前國家體育總局正在開展中國體育代表團的組團工作，屆時將有900多名代表中國最高水平的運動員參賽，與亞洲各國家和地區的運動員同場競技。」新冠疫情期間，朝鮮沒有參加2021年舉行的東京奧運及2022年北京冬奧。

逾900選手主場作戰

此前亞運會因疫情延期後，亞運場館全部面向公眾開放，開創國內賽事場館賽前開放先例。周進強說，亞運會後，各比賽場館將繼續堅持惠民開放，滿足民眾的生活需求。