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巴拉圭候任外長：對與京建交態度開放

【明報專訊】即將出任巴拉圭外長的拉米雷斯近日接受媒體專訪表示，巴拉圭新政府對無條件與北京建立外交關係持開放態度。但他同時宣稱，將與台灣保持關係。

稱將與台保持關係

巴拉圭執政黨「紅黨」在4月的大選中獲勝，新一屆政府將在8月15日就職。候任總統培尼亞（Santiago Pena）已確認現年57歲的經濟學家兼前外長拉米雷斯（Ruben Ramirez Lezcano）將入閣，擔任新政府的外交部長。

巴拉圭是台灣在南美的唯一邦交國。俄羅斯衛星通訊社近日引述拉米雷斯稱，巴拉圭願意就「無條件地建立外交、領事和商業關係」與中方對話，中國大陸是全球第二大市場，也是南方共同市場農產品原料的主要輸入地，巴拉圭「希望在這種關係中取得飛躍」。南方共同市場由南美4國阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭組成，另委內瑞拉因國內局勢被無限期暫停成員國資格。

據中國海關總署統計，2022年，中巴貿易總額為19.79億美元（約154.4億港元），其中，中方出口額18.95億美元（約147.8億港元），進口額8400萬美元（約6.6億港元）。巴拉圭經濟主要依賴牛肉及大豆出口，中國大陸則是巴拉圭最大肉產品進口地。對此，拉米雷斯稱，巴方希望擴大和多樣化市場，以便其產品有適當的目的地，與中方的對話將是建立「平衡」關係的第一步。

巴拉圭紅黨培尼亞月前當選總統，被指暫解台灣喪失最後一個南美邦交國的危機，但有民進黨立委表示，台灣外交「沒有放心的本錢」；有歐洲高級外交官在選前說，鑑於巴拉圭國內商界壓力和環球經濟環境，估計巴拉圭可能於兩年內轉與北京建交。

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