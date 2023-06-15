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外媒稱美訂撤僑計劃 國台辦：美隨時準備棄台

【明報專訊】在北京，國台辦發言人朱鳳蓮昨（14日）主持例行記者會，針對有外媒報道美方正為在台美國公民制訂「撤離計劃」，朱說：「這說明一件事：民進黨當局口口聲聲吹噓『台美關係史上最好』，而美方卻早有盤算，隨時準備棄台。」

新華社報道，朱鳳蓮說，美國從持續售台武器，把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」，再到制訂所謂「撤僑計劃」，讓人們看清台灣不過是美國「以台制華」的棋子，也隨時會變成「棄子」。她指美國永遠是「美國優先」，無論在伊拉克、敘利亞還是阿富汗，美國都是「一撤了之」，自己坐收漁利，留下無盡的動盪、分裂和家破人亡，又想把這套複製到台灣。

朱鳳蓮稱，當前，兩岸關係正面臨和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路兩種前景的選擇，「是縱容那些否認『九二共識』、背離和平發展道路的勢力和活動，任其把台灣日益推向危險境地，還是堅守民族大義，堅持『九二共識』，堅定走和平發展道路，何去何從，台灣同胞應當認真思考、正確抉擇」。

民眾黨員個人身分赴海峽論壇

第15屆海峽論壇大會定於17日在廈門舉行，論壇邀請了國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟、民眾黨等台灣政黨代表以及台灣各界嘉賓共5000餘人。國民黨副主席夏立言將應邀率團出席。針對台陸委會勸阻民間赴陸交流，朱鳳蓮指「民進黨當局如此公然侵害台灣民眾的基本權利與自由，可見『綠色恐怖』何其囂張」。民眾黨發言人楊寶楨則表示，該黨沒有收到邀請函，但民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞以個人身分申請，經報准後前往。

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