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習晤巴勒斯坦總統 建戰略伙伴關係

【明報專訊】國家主席習近平昨日在北京人民大會堂與巴勒斯坦總統（亦稱巴勒斯坦自治政府主席）阿巴斯會談，會後發表《聯合聲明》，一致同意中巴兩國建立戰略伙伴關係；雙方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，中方堅定支持擁有完全主權的獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

新華社報道，阿巴斯前天抵京開啟4天國事訪問，習近平昨在人民大會堂舉行歡迎儀式，天安門廣場鳴放21響禮炮，陪同阿巴斯檢閱解放軍儀仗隊，並觀看分列式。當晚，習近平在人民大會堂金色大廳為阿巴斯舉行歡迎宴會。

習3點主張 撐巴方立國、堅持和談

習近平在會談就解決巴勒斯坦問題提出3點主張：第一，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國；第二，巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶；第三，要堅持和談正確方向。

據《聯合聲明》，巴方堅定奉行一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，強烈譴責外部勢力干涉香港事務和中國內政的非法行徑，堅決反對藉口涉疆問題干涉中國內政；雙方將持續推進共建「一帶一路」合作，中方將繼續向巴方提供人員培訓支持，支持巴方將中文納入教育體系；雙方將在地區和國際事務中加強協調配合。

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