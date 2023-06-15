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布林肯敲定訪華 秦剛提前闡立場 「中美關係新困難責任清楚 停止干涉中國內政」

【明報專訊】中國外交部發言人汪文斌昨晚宣布，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於6月18至19日（下周日至一）訪華。昨日稍早，中國國務委員兼外長秦剛應約同布林肯通話，就台灣問題等中方核心關切向美方闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

中美商定6月18至19日訪京

在中方通報布林肯訪華日期的同時，美國國務院發表聲明，稱布林肯將在本月16至21日（本周五至下周三）前往北京和倫敦訪問；訪京期間，布林肯將與中國高級官員會面，討論保持開放的溝通渠道以「負責任地」管理美中關係的重要性。而在倫敦，布林肯將會見來自英國、烏克蘭的官員，以及其他伙伴及盟友，討論國際社會對烏克蘭提供的支持等。

近5年最高級美官 晤習否引關注

布林肯此行，是2018年10月時任國務卿蓬佩奧訪京後，美國最高級別官員到訪中國。當年正值中美貿易戰啟動逾半年，中美軍艦在南海近距離對抗，蓬佩奧與時任中國外長王毅、中央外事辦主任楊潔篪分別會晤時氣氛冰冷，言論充滿火藥味，蓬佩奧也沒有如外界預期與國家主席習近平見面。

近期解放軍在台海、南海攔截美國艦機，美方又爆出中國在古巴設監聽站，雙方關係緊張，外界關注布林肯除了與外長秦剛會談，有機會會見中央外事辦主任王毅外，是否與習近平會見。

布提開放溝通 避免誤判衝突

外交部網站昨發布消息，指秦剛與布林肯通話時表示，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。「中方始終遵循習近平主席提出的互相尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。」

秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益；希望美方採取實際行動，落實兩國元首峇里島會晤重要共識及美方有關承諾，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。

法新社報道，布林肯在社交平台Twitter發文稱，他和秦剛通話時，針對保持開放的溝通渠道，以及在雙邊及全球問題上所作的努力有所討論。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在一份聲明中表示，「國務卿討論了保持溝通渠道暢通，以及負責任地管理中美關係以避免誤判和衝突的重要性，還談到了一系列雙邊和全球問題」。米勒還說，布林肯在電話中明確表示，美國將繼續通過外交接觸來提出關切領域和潛在合作領域。

布林肯原定於今年2月訪華，惟因「氣球風波」擱置。此後，中美關係急轉直下，直至5月以來，中美官方高層互動逐漸頻密。

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