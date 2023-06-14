指支持華軍事現代化 美出口管制43實體

路透社報道，本次管制的43家實體中，有31個為中國公司。被列入名單是因為收購原產於美國的物品以支持中國的軍事現代化，包括上海超算科技有限公司因提供基於雲的超級計算能力以支持超高音速研究，還有因為支持巴基斯坦彈道導彈計劃和其他武器而被管制；還有兩家公司被列入名單是被指幫助中國侵犯人權。

南非試飛學院在南非、中國、阿聯酋和英國的分部，以及中國航空工業集團（AVIC）在中國和南非的實體亦被列入名單。其中南非試飛學院因招募英軍退役機師，助解放軍訓練機師而受英國審查。

中方斥霸權 泛化國安概念

中國外交部發言人汪文斌昨表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業，肆意破壞國際經貿秩序和世界貿易規則，嚴重危害全球產業鏈供應鏈穩定；中方堅決反對美方上述舉措，要求美方立即糾正以涉軍、人權等幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化的錯誤做法，停止濫用實體清單等出口管制工具，遏制打壓中國企業。汪並稱，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

財聯社報道，自特朗普執政以來，美國在未提供任何證據的情况下，將超過600家中國企業、機構列入「實體清單」，意圖全面切斷中國科技企業發展所需的技術、設備、資金、人力等。