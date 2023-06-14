台《國防手冊》更新 教全民辨「敵我」 因應烏戰增應變資訊 刊解放軍制服細節

中央社報道，台灣國防部全民防衛動員署物力動員處處長沈威志昨在記者會上表示，當局去年4月公布《全民國防手冊（範本）》，但去年受俄烏戰爭影響，針對當時國際的局勢，各界反映應按照戰時嚴峻情境撰寫，以提供民眾更充足應變資訊，因此參考台內外同類書籍及立委建議，多次組織會議以完成手冊編修，同時將名稱修訂為《全民國防應變手冊》，供台灣民眾及地方政府進一步擴充運用。

區分平日戰時

增急救事實查核指引

相較舊版手冊的23頁，今次新版頁數達到47頁，並新增「敵我識別」、「通訊傳播中斷應處」、「戰傷醫療急救」、「化災或輻射災害時的處置」、「即時掌握正確信息的方式」等篇章。沈威志說，手冊分為「平時準備」及「戰時應變」兩部分、14個章節。

其中「敵我識別」篇章，手冊展示台軍海陸空三軍及海軍陸戰隊服飾和階級臂章，以及台灣警察及消防服裝以供識別；「敵軍」部分，手冊雖未用標題指稱屬哪一支軍隊，但圖示「敵軍」臂章顯示是「中國人民解放軍」，並納入解放軍「夏季作訓服」（叢林）、「冬季作訓服」（荒漠）、「蛙服」（叢林）、「作訓大衣」（荒漠）4種制服照片，以及展示了服裝上的各種細節。台灣軍迷指出，當局疑誤用大陸已淘汰制服圖，蛙服也畫錯。

「敵我」圖像是卡通人像，台方官兵形象全部笑逐顏開，「敵人」一律愁眉苦臉。有網民稱，除了表情，從卡通圖像實在難以分辨「敵我」。《自由時報》報道，針對「國軍、共軍的軍服對於一般民眾不是那麼容易分辨」的提問，台國防部情報參謀次長室情研中心情報官林禎凱說，情次室所提供的是，「可以清楚看出來國軍跟共軍在作戰服裝有明顯差異，後續如果共軍有更新服制的話，國防部也會適時做更新」。

網民指軍服有錯難辨

另外，手冊還提及戰時可能發生的情况，包括：「敵方」利用台內外媒體、網絡散播假消息，鼓動民眾反政府、反戰；「敵軍」封鎖台海空中、海上交通航線，影響經濟原物料進出口及民生物資正常供應；「敵軍」策動在台特工奇襲，破壞重要軍事及民生關鍵基礎設施，無法提供民生所需，及支援軍事作戰等。

刊二維碼遭質疑

台國防部：為平時準備

台灣國防部也發布英文版本手冊，供在台的國外民眾閱讀。至於手冊仍有大量二維碼（此前已被質疑戰時無網路如何掃描），沈威志解釋，此手冊目的是讓民眾平時有時間做好準備，包括救難包及避難方式等。手冊即印有「個人緊急避難包」清單，建議民眾準備重要證件影本、可保存的簡易飲食、慢性病和急救用藥、收音機等。

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