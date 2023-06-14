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千業主斷供爛尾樓遭告 法院保「無罪」至交樓

【明報專訊】江西南昌早前的爛尾樓停貸事件中，有近千戶停貸業主的「新力城」是第一個有業主被銀行起訴的樓盤。近期，除一戶業主敗訴外，其餘訴訟或延期開庭，或被涉事銀行撤訴。南昌市新建區住房保障中心相關負責人透露，經有關方面介入協調，在11月30日交樓前，銀行的起訴不會獲通過；「不過交付之後，法院將不再支持業主的停貸理由」。

內地十多個省份超過100個樓盤自去年中出現「爛尾樓盤」現象，業主因此選擇停繳按揭。據《每日經濟新聞》前日報道，2022年8月新力城業主聯合發出強制停貸告知書，停貸戶數最高時達987戶，佔已售出逾期未交房戶數近半。爛尾樓業主斷供引發銀行不滿。

最多涉987戶 一人停貸敗訴

今年3月起，新力城陸續有業主被銀行起訴，業主彭知南也於4月初收到南昌市紅谷灘區法院關於金融借款合同糾紛的傳票。原告中國郵政儲蓄銀行南昌市分行訴稱，被告未能按時還房貸，應該立即清償貸款本金，加上逾期利息、罰息、複息和律師費合共約102萬元（人民幣，下同）。此前，已有一名業主因停貸而敗訴。

據南昌市新建區住房保障中心介紹，在南昌爛尾樓停貸事件中，新力城是第一個有業主被銀行起訴的樓盤。對於銀行追債，彭知南在答辯狀中認為，小區停工爛尾，他不僅沒拿到房，還被銀行追討，將留下信用不良紀錄。其他業主也表示，停貸屬無奈之舉，如果順利交樓，絕對不會欠銀行錢。

目標年底竣工 業主收樓須還款

由於涉及業主眾多，事件引起南昌當局重視並介入，新力城借到中央「保交樓」專項借款2.243億元，又成功追回浙江紹興中院凍結的1.99億元監管資金，兩筆資金合共4億多元，推動工程復工。有關新力城業主金融合同糾紛案件，經多個政府部門介入協調，在新力城未交樓之前，法院方面駁回有關銀行的訴求。不過，一旦樓盤達到交付條件，業主領到鑰匙，必須及時還貸。報道指出，新力城作為江西省重點「保交樓」項目，正趕工完成，預計今年內竣工交樓。

此前，浙江嘉興去年曾發生銀行起訴爛尾樓停貸業主事件，但法院判決爛尾樓購房者不用繼續償還剩餘貸款，改由開發商承擔，並退還業主首付款及還貸本息。

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