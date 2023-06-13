明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

美斯迷包圍「寸步難行」 阿根廷團練移師宴會廳

【明報專訊】阿根廷足球隊上周六（10日）抵達北京，預計周四（15日）在北京工人體育場與澳洲隊踢表演賽。本次球王美斯亦隨隊出征，吸引眾多中國球迷，他們聚集在球隊下榻酒店內外，希望可以一睹偶像風采。由於球迷擠滿酒店，甚至連酒店健身室都佔據，球隊出酒店都有困難，只能在酒店的宴會廳內訓練，主辦單位邀請記者到場採訪被臨時通知取消，另有品牌舉辦的美斯球迷見面會亦被迫延期改為線上舉行。

阿根廷《號角報》報道，阿根廷國家隊10日在酒店的一個廳內熱身，這是他們抵京後的第一次訓練。內地體育媒體人周巖透露，當日是在酒店的宴會廳訓練，且因為秩序混亂，球隊入住的酒店樓層已經被封閉。周巖還說，某個品牌原本舉辦了美斯的球迷見面會，但也已經決定取消。不過昨日「澎湃新聞」報道，美斯見面會將改在淘寶直播舉行。美斯周三將與球迷線上直播互動。

另一名內地媒體人李思明也說，阿根廷隊現在別說是走出酒店，連走出球隊包下的那幾層樓都很麻煩。他稱，過去也不是沒有巨星來過中國，高比拜仁（Kobe Bryant）如日中天時也來過北京，那時活動也基本能進行，「到了2023年，怎麼弄到連酒店的健身房都去不了？」

據「北京時間」報道，阿根廷隊本該11日下午6點在奧體中心作賽前訓練，但組委會中午宣布，由於酒店外球迷「太瘋狂」，阿根廷隊無法從酒店出門，不得不取消訓練。所幸到傍晚時分，美斯和阿根廷隊終於可以登上大巴前往訓練場，不過仍較原定計劃稍晚了一些。部分球迷也發出現場照片，大家待在護欄後面，沒有阻礙交通。

護照風波真正主角奧達文迪

美斯10日抵達北京後即引發大量球迷關注。數百球迷聚集在球隊下榻酒店內外，拉起英文和西班牙文寫的歡迎橫額。而美斯因護照問題被滯留北京海關兩小時的傳聞四起 ，但最終被證實是「張冠李戴」，真正出現護照問題的是阿根廷隊另一名球員奧達文迪。根據賽事組委會的消息，由於護照號碼與北京口岸簽證受理書上所載內容不符，奧達文迪被拒絕登機，他緊急聯繫到已經抵京的足球官員和賽事組委會相關工作人員，最終獲准登機。

相關字詞﹕球迷 美斯 足球 阿根廷

上 / 下一篇新聞