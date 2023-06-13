美斯迷包圍「寸步難行」 阿根廷團練移師宴會廳

阿根廷《號角報》報道，阿根廷國家隊10日在酒店的一個廳內熱身，這是他們抵京後的第一次訓練。內地體育媒體人周巖透露，當日是在酒店的宴會廳訓練，且因為秩序混亂，球隊入住的酒店樓層已經被封閉。周巖還說，某個品牌原本舉辦了美斯的球迷見面會，但也已經決定取消。不過昨日「澎湃新聞」報道，美斯見面會將改在淘寶直播舉行。美斯周三將與球迷線上直播互動。

另一名內地媒體人李思明也說，阿根廷隊現在別說是走出酒店，連走出球隊包下的那幾層樓都很麻煩。他稱，過去也不是沒有巨星來過中國，高比拜仁（Kobe Bryant）如日中天時也來過北京，那時活動也基本能進行，「到了2023年，怎麼弄到連酒店的健身房都去不了？」

據「北京時間」報道，阿根廷隊本該11日下午6點在奧體中心作賽前訓練，但組委會中午宣布，由於酒店外球迷「太瘋狂」，阿根廷隊無法從酒店出門，不得不取消訓練。所幸到傍晚時分，美斯和阿根廷隊終於可以登上大巴前往訓練場，不過仍較原定計劃稍晚了一些。部分球迷也發出現場照片，大家待在護欄後面，沒有阻礙交通。

護照風波真正主角奧達文迪

美斯10日抵達北京後即引發大量球迷關注。數百球迷聚集在球隊下榻酒店內外，拉起英文和西班牙文寫的歡迎橫額。而美斯因護照問題被滯留北京海關兩小時的傳聞四起 ，但最終被證實是「張冠李戴」，真正出現護照問題的是阿根廷隊另一名球員奧達文迪。根據賽事組委會的消息，由於護照號碼與北京口岸簽證受理書上所載內容不符，奧達文迪被拒絕登機，他緊急聯繫到已經抵京的足球官員和賽事組委會相關工作人員，最終獲准登機。