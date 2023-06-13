元首會面 中洪同意一中原則上建外交關係

【明報專訊】國家主席習近平昨日在北京人民大會堂與到訪的洪都拉斯總統卡斯特羅舉行會談期間，習近平表示願與洪方一同從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展。兩國昨發表聯合聲明，雙方一致認為，中洪在一個中國原則基礎上建立外交關係翻開兩國關係新的歷史篇章。
習：戰略高度長遠角度推雙邊關係
新華社報道，習近平熱烈歡迎卡斯特羅到訪，並指出洪都拉斯今年3月同中國建立外交關係後，卡斯特羅是首位國事訪問中國的洪都拉斯總統，具有特殊而重要意義。習近平說，中洪建交，功在當今，利在長遠。願同卡斯特羅一道，從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展，把中洪兩國合作的美好願景變為實實在在的成果，給兩國人民帶來更多福祉。
卡斯特羅表示，同中國建交是洪都拉斯政府作出的歷史性抉擇，必將載入史冊。洪方願積極推動拉共體同中國關係發展。相信洪中友誼必將經歷時間的考驗，不斷收穫新的成就。
簽帶路經貿農業科技文教合作
會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、質檢、經貿、農業、科技、文教等領域多項雙邊合作文件。雙方發表《中洪聯合聲明》指出，雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中洪建立和發展關係的根本前提和政治基礎，洪方反對任何形式的「台灣獨立」。雙方將加強政治引領，推動中洪各層級交往。
另據《環球時報》引述洪都拉斯經濟部長塞拉托11日受訪時表示，過去該國出口到中國大陸的部分產品經台灣中轉，隨着中洪建交，兩國貿易將以更快更直接的方式，節省成本和時間。