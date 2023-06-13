元首會面 中洪同意一中原則上建外交關係

習：戰略高度長遠角度推雙邊關係

新華社報道，習近平熱烈歡迎卡斯特羅到訪，並指出洪都拉斯今年3月同中國建立外交關係後，卡斯特羅是首位國事訪問中國的洪都拉斯總統，具有特殊而重要意義。習近平說，中洪建交，功在當今，利在長遠。願同卡斯特羅一道，從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展，把中洪兩國合作的美好願景變為實實在在的成果，給兩國人民帶來更多福祉。

卡斯特羅表示，同中國建交是洪都拉斯政府作出的歷史性抉擇，必將載入史冊。洪方願積極推動拉共體同中國關係發展。相信洪中友誼必將經歷時間的考驗，不斷收穫新的成就。

簽帶路經貿農業科技文教合作

會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、質檢、經貿、農業、科技、文教等領域多項雙邊合作文件。雙方發表《中洪聯合聲明》指出，雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中洪建立和發展關係的根本前提和政治基礎，洪方反對任何形式的「台灣獨立」。雙方將加強政治引領，推動中洪各層級交往。

另據《環球時報》引述洪都拉斯經濟部長塞拉托11日受訪時表示，過去該國出口到中國大陸的部分產品經台灣中轉，隨着中洪建交，兩國貿易將以更快更直接的方式，節省成本和時間。