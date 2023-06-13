中阿企業家大會簽780億元投資 多屬中企與阿國合作項目 沙特大臣：哪裏有機會商人就去哪

綜合新華社、沙特《中東日報》、法新社報道，中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會前天在利雅得舉行，為期兩天，圍繞貿易、金融、基礎設施、能源、綠色產業等議題展開交流研討。全國政協副主席胡春華、沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）、阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）、沙特投資大臣法利赫（Khalid al-Falih）等出席大會開幕式並發表主旨演講。

去年中阿貿易額33685億 中沙增30%

費薩爾表示，中國與阿拉伯世界2022年貿易來往總額達4300億美元（約33,685億港元），2022年沙中貿易來往總額達1060億美元（約港8304億元），與2021年相比增30%，並稱本屆大會是深化阿中傳統友誼重要平台，將致力推動阿中雙方攜手共建造福民眾的共同未來，積極維護世界和平與發展。蓋特稱，本屆企業家大會是首屆阿中峰會的延續與落實，在全球經濟放緩背景下有尤為重要意義。法利赫則稱，阿中穩步提升的貿易往來，為雙方未來投資合作描繪光明前景。

項目涵可再生能源房產礦產旅遊

沙特投資部公布，大會聚集3500多名中國及沙特企業界領袖及代表。首日簽署100億美元投資協議，包括可再生能源、房地產、礦產及旅遊等領域，大部分投資協議由中國與沙特的私企或國營實體間達成，金額至少達80億美元（約627億港元）（見表）。

「華石油需求增 沙特迫切盼分羹」

另外，阿卜杜勒─阿齊茲11日出席大會活動時，談及與中國的能源合作。他稱「中國的石油需求仍在增長，沙特迫切希望分得一杯羹」，指出「我們不一定要與中國競爭，但一定要與中國合作」。

路透社稱，一個是全球最大的石油出口國，一個是全球最大能源消費國，沙特和中國的雙邊關係正是以石油為基礎。但隨着地緣政治情勢升溫，利雅得和北京開始深化安全及敏感技術的合作，這引起美國的關注及警惕。

沙特去年12月曾接待中國國家主席習近平，當被問及美國對此批評時，阿卜杜勒─阿齊茲稱「我其實不理會這些」，「與其與中國競爭，不如與中國合作，我們不必面臨選邊站隊的選擇」。他並強調商人會到有機會的地方發展，「這與政治無關，與戰略無關」。他又說，看好中國並不意味沙特不會與其他國家合作，稱與該國有貿易關係的國家有歐洲、韓國、日本、美國和拉丁美洲，「我們是沙特，不會參與到所謂零和遊戲中，我們相信全球機會有很多」。

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