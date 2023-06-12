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深中通道海底合龍 料明年通車 跨市20分鐘

【明報專訊】海底隧道沉管鋼殼試驗段開工5年後，深中通道海底隧道昨日順利合龍，位於珠江口東西岸的深圳和中山兩市在伶仃洋底連通。深中通道全長24公里，集「橋、島、隧、水下互通」於一體，其中海底隧道長約6.8公里，包含由32個巨型沉管對接而成的5公里沉管段，對接誤差控制在「毫米級」，難度極高。深中通道預計2024年建成通車，屆時兩市車程將由現時的兩小時縮短至20分鐘。

據廣東交通集團消息，深中通道是國家高速公路網G2518跨珠江口的重要部分，也是粵港澳大灣區交通樞紐工程，其中海底隧道長約6.8公里，包含沉管段約5公里，由32個鋼殼混凝土管節及1個最終接頭組成，每個鋼殼混凝土管節長164米，重達8萬噸。此前，深中通道海底隧道已由東西兩側往中間依次沉放對接了31個管節。

歷70小時 工程師：對接如海底穿針

本月8日，最後一個管節及最終接頭開始浮運安裝，昨完成對接，歷時近70個小時。工程人員形容，最終接頭對接就像「海底穿針」，誤差要控制在「毫米級」。為實現這一目標，建設者歷經兩年技術論證、一年聯合設計，在世界範圍內首創沉管整體預製水下推出式最終接頭新工藝。在2018年4月海底隧道沉管鋼殼試驗段開工5年後， 深圳和中山兩市在伶仃洋底連通。

深中通道橋梁工程現已全部貫通，海底隧道昨合龍，東西人工島主體工程基本完工，正進行管內、路面、機電等工程施工，項目計劃2024年建成通車。深中通道通車後，從深圳到中山的時間將從目前的兩小時縮至20分鐘。深中通道將成為連通珠江口東西兩岸城市群的交通大動脈。

專家稱助縮珠江兩岸差距

中國宏觀經濟研究院國土所研究員盧偉表示，深中通道有助縮小珠江兩岸發展差距，推動珠江兩岸融合發展，有助構建循環暢通大灣區。目前，粵港澳大灣區珠江口已建成虎門大橋、珠江黃埔大橋、港珠澳大橋和南沙大橋共4條跨江通道，深中通道計劃明年6月建成通車，料將進一步推動珠江兩岸人流、物流、資金流、信息流的互聯互通。

相關字詞﹕合龍 交通樞紐 粵港澳大灣區 深中通道

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