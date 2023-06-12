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「太陽花」發言人控遭性侵 前波蘭駐台外交官反指或為錢

【明報專訊】台灣政壇「#MeToo」風暴持續。黑色島國青年陣線（黑島青）出身、曾任太陽花學運發言人的賴郁棻前天在facebook發文指控，去年9月遭到時任波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś，圖）在家中性侵兩次；針對指控，李波在Twitter表示，「我不能排除是為了索取金錢而提出的指控」。台外交部昨日亦回應，尊重檢方調查後的結果。此前，該案經檢方調查，不起訴。

據《聯合報》等台媒報道，賴郁棻發文稱，去年9月剛回台兩周，遭李波性侵兩次。賴稱，地點就在男方的家，儘管當時她不斷重複「不要，住手，拜託，請你停止」，但對方已變成一個她不認得的人。

事主稱男方家兩遭性侵

其妻抱孩促勿「毁我兒子人生」

賴郁棻帖文還稱，最後選擇提告，對方妻子因此抱着小孩前來質問她兩次，表示「妳不可以上媒體，這會毁了我兒子的人生」。

李波透過Twitter回應，案件經台北地方檢察署、台高等檢察署檢察官認定指控不成立。李波說，女子要求250萬元台幣（約63.8萬港元）和解條件，交換撤回指控，因此他不能排除本案是為了索取金錢而提出的指控，也可能構成對他的誹謗。

台外交部：尊重檢方不起訴結果

台外交部昨就此事表示，去年11月接獲台北市政府警察局婦幼隊通報，有台人報案提告歐洲某駐台人員涉嫌性侵。台北地方檢察署為偵辦本案，裁定該外國駐台人員在調查期間限制出境，在律師陪同下到案向檢警說明。檢方就案件調查後，不起訴處分，去年12月底解除限制出境。台外交部稱，尊重檢方調查後的結果。

相關字詞﹕台灣 太陽花學運 性侵 政壇

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