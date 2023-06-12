洪國駐華大使館 兩國外長揭牌

雷納：恪守一中 國家利益決定外交

綜合央視新聞、澎湃新聞報道，昨上午11時，洪都拉斯駐華大使館開館儀式在北京建外公寓舉行。國務委員兼外長秦剛同洪都拉斯外長雷納共同為使館揭牌。本月5日，中國駐洪都拉斯使館舉行了開館儀式。

秦剛在致辭中表示祝賀，並稱中洪關係快速發展的事實充分證明，堅持一個中國原則是國際大義、大勢所趨、人心所向，中洪建交順應歷史潮流，符合兩國和兩國人民根本利益。秦剛稱：「卡斯特羅總統正在對中國進行的國事訪問具有里程碑意義。習近平主席同卡斯特羅總統舉行歷史性會晤，必將引領雙邊關係邁上新高度、實現新發展。」

雷納則表示，在卡斯特羅總統對華國事訪問期間，舉行洪都拉斯駐華使館開館儀式具有重要意義。同中國建立外交關係，開啟了洪都拉斯同世界關係的新時代。洪方將堅定恪守一個中國原則。

開館儀式結束後，雷納向在場傳媒表示，「洪都拉斯大使館在北京開館將會增強中洪兩國的關係，也能夠為兩國建立更好、更深層次的關係，為兩國民眾之間的合作鋪平道路」。談及洪都拉斯在發展外交關係方面的自主性時，雷納稱，洪都拉斯制定外交政策時遵循以下原則：尊重洪都拉斯的主權以及做獨立決策的權利，對洪都拉斯民眾有利，這些原則很重要，「（洪都拉斯的外交政策）取決於我們的國家利益是什麼，我們將做出對洪都拉斯最有利的決策」。

洪都拉斯方面表示正在確立永久館址，使館開館後，工作人員會有所增加，有使館工作人員稱「中國這麼大，我們駐中國的外交人員不會少」。