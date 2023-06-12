「賭華輸必悔」論引不滿 中韓互斥大使 韓抗議邢海明干涉內政 北京指不當反應籲韓反思

華：晤在野黨 大使職責所在

中國外交部昨日在官網稱韓國作出不當反應，農融前天為此約見鄭在浩提出交涉，並表明嚴重關切和不滿。農融闡述了中國對當前中韓關係的看法和立場，並稱邢海明同韓國各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展。農融呼籲韓國深刻反思當前中韓關係的問題所在並予以認真對待，切實遵守中韓建交聯合公報精神，同中國相向而行，共同為推動兩國關係健康穩定發展作出積極努力。

中國駐韓使館此前表示，邢海明8日與韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明會面時，稱當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨着外部因素的挑戰，希望韓方在處理對華關係時，能擺脫外部因素的干擾。

邢海明稱美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢，這些人不了解中國的歷史和中國的社會制度，不了解中國人民在中國國家主席習近平領導下團結一致努力實現偉大中國夢的堅定意志，只會紙上談兵。邢海明還稱，30年前就有人唱衰中國，拋出所謂的「中國崩潰論」，30年後，中國用實打實的成就證明那些人的錯誤，現在賭中國輸的人今後一定會後悔。

韓副外長：邢海明罔顧常識挑釁

韓國外交部副部長張虎鎮9日召見邢海明，認為邢有違外交慣例、言行罔顧常識且挑釁，對此提出嚴正警告並表示強烈遺憾。邢海明的言論被指是針對韓國政府親美外交政策基調。韓聯社引述張虎鎮表示，邢海明當着眾多媒體的面以令人無法坐視不理的措辭和與事實相悖的內容譴責韓方政策，這違背規定外交使節肩負增進友好關係使命的《維也納外交關係公約》，這也可被視為介入韓國政治的干涉內政行為。

張虎鎮說，邢海明的言論與立足於互相尊重發展韓中關係的兩國政府和國民的希望嚴重相悖，與韓中友好關係的精神背道而馳，是助長兩國誤會與不信任的不負責任的行為。張虎鎮警告稱，邢海明應恪守職責，做好份內工作，造成的一切後果須由本人承擔。

韓外交部召見邢海明後，韓國執政黨國民力量黨黨首金起炫9日亦決定謝絕邢海明的晚餐邀請。該黨黨首辦公室人士稱，金起炫在接到相關報告後，下達了謝絕邀請的指示。金起炫方面披露，7日曾接到中國大使館的邀請，商量將晚餐日期定於7月至8月左右。惟後續傳出邢海明繞過執政黨先請在野黨黨首共進晚餐之說法，加上邢海明會見李在明時表露對韓政府外交政策不滿之意，或為金起炫謝絕邀請決定因素。

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