東莞復辦龍舟賽 港5隊再划灣區水

是次參加粵港澳組別比賽的香港隊伍共5支，分別是沙田·香港同心會龍舟隊、香港安景龍舟隊、香港城門龍舟隊、香港壯志龍舟隊以及香港警察龍舟會。決賽結果由東莞沙田龍舟隊得冠軍，沙田•香港同心會龍舟隊獲亞軍，季軍是廣州老友龍舟隊。

擔任沙田•香港同心會龍舟隊總領隊的廣東省政協委員，香港新界社團聯會副理事長兼副主席鄧開榮表示，之前因為新冠疫情，一直不能帶隊返廣東，「今次好興奮，賽事熱鬧壯觀」；鄧又指，本月22日會「禮尚往來」，邀請沙田鎮的龍舟隊來港參賽。早在今年2月，香港沙田區與東莞沙田鎮探討「雙沙共建」，今次也是兩地簽約結對共建以來首次進行體育文化交流。除了互相參賽，鄧說接下來還會支持「雙沙」青年的交流交往。

警龍舟會未入決賽 獎金捐東莞慈善會

雖然香港警察龍舟會今次未能入決賽，不過龍舟會總領隊、香港警務處助理處長王忠巡稱，會把比賽獎金全數捐予東莞市慈善會作慈善用途。

除了龍舟賽，昨日起一連兩天，在龍舟公園還舉行2023粵港澳非遺生活節，共有逾200個廣東非遺項目擺攤，以及香港非遺項目之一的港式奶茶，負責展示沖港式奶茶技巧的是曾獲金茶王獎項的謝忠德師傅，謝師傅說，今次是香港非物質文化遺產辦事處安排參加，也是疫後首次參加大灣區的非遺活動，期待之後會有更多相關的合作，共動推動港式奶茶文化。

除了在龍舟公園舉行墟市，廣東省第四屆非遺購物節雲上集市亦同步在微信公眾號及抖音平台舉行，一連串的直播帶貨等網上購物活動將持續至7月10日。

明報記者 陳子凌