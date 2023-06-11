新北幼園餵藥案 侯友宜勤政形象蒙污 被指忙選總統不顧市政 侯三致歉今加班說明

5．15已揭發 市府6．8搜園長教師住處

中央社報道，新北市板橋幼兒園有家長近月發現，孩子出現暴躁易怒、邊哭邊叫等異常情況，並從小孩口中得悉教師曾向其餵食不明藥物及不當體罰。家長遂報案，事件在5月15日就已揭發。市政府展開調查後發現，20多名幼童中，有8名被驗出體內含有三級管制藥品「巴比妥」（Barbiturates）及「苯二氮平類」（Benzodiazepines）成分。警方和檢察官上周四（6月8日）清晨兵分九路搜索幼兒園、涉案園長和教師住處，查扣監視器等證物。

不過由事發至引起高度重視，事件隔了20多日，當局被批評處理進度緩慢，民進黨立委質疑新北市未在第一時間到園，為全校孩童做檢驗。時代力量批評，侯友宜只顧選總統、漠視新北市民。行政院長陳建仁亦指出，教育部曾5次通知新北市要積極處理，但新北市府反應未如期待，處理亦有所延誤。

侯認護童不周 有家長不滿消極處理擬提告

市長侯友宜8日在政治大學演講時，遭學生舉標語呼口號抗議，他兩次鞠躬道歉，稱對事件感到痛心自責，坦承保護孩子不夠周全。侯友宜前天（9日）晚上會見40多名家長說明情况，並鞠躬道歉。但有部分家長表示會議沒進展，希望孩子除抽血檢驗外，能做藥物殘留毛髮檢驗。外傳有家長不滿市政府消極處理擬提告。

他昨在Facebook發文回應，5月15日一接獲事件通報，就立即報請司法啟動專案小組偵查，市府全力處理案件的本質，「卻輕忽了孩子們和家長伴隨而來的其他基本需求」，對於做得不夠周全深感歉意。侯昨日亦宣布，市政府將以聯合獨立窗口一對一解決問題，也會成立工作室接受家長諮詢。

泛藍整合兩岸論述不清 支持度落後柯文哲

警隊出身的侯友宜，2010年投身政界後一直在新北市工作，包括八年副市長、五年市長，長期獲得高民調支持度。在去年11月底九合一地方選舉中，他大勝對手46萬張票，憑的正是「侯侯做代誌」（台語，諧音「好好做事」）、勤於治理市政的形象，亦被國民黨視為最能超越藍綠、吸引淺綠和中間選民的總統人選。

不過近期侯友宜面對泛藍整合的問題，加上兩岸論述不清楚，民調支持度甚至落後於民眾黨的柯文哲。有台灣媒體人認為，此案從爆發到教育局在5月15日接獲通報，後來的處置都沒有升高到市長層級。偏偏當時又是國民黨徵召總統的關鍵時刻，很容易被對手攻擊「侯友宜都在忙著選總統，不顧新北市政」。

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