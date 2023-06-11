京CBD旁歐陸鬼城 荒置12年陷兩難 仿洋建築悖文化自信 倘大規模拆違節約作風

位於通惠河岸邊的這一片歐陸房屋，有個接地氣的官方名稱「通惠小鎮」，所佔地塊約200米長，數十米寬，隔河與朝陽區CBD中心區對望，兩個街口、半公里外是號稱北京最豪商場SKP-S。

屋外設英文招牌 內部為毛坯放建築材料

記者早前入鎮內參觀，10餘座房子造型各異，並列呈兩三層錯落，鐘樓位處中間。房屋外牆油彩壁畫有聖經故事、古希臘神話內容，牆身和招牌可見「餐廳」、「酒吧」等英文，透露了早期的規劃。擦拭窗玻璃的塵土觀望，只見房屋內部仍為毛坯，部分放置建築材料。

參觀當天，小鎮內空無一人，只有一條拖延出來的水管，顯示有人照料樹木灌叢。從對岸望去，楊柳拂堤，鐘樓挺立，小鎮倒影美景如畫，卻顯得十分詭異。

月租6.3萬起 至今無店舖營業

「早期宣傳是打算做酒吧街，剛開始還有人租了，招工進去裝修，但一直沒營業過。」一名在河邊垂釣的附近居民，對此鎮空置情况見慣不怪，還形容是「鬼城」。本報記者依照宣傳牌的招租電話打過去，對方自稱是中介，表示小鎮「正常招租」，店舖最小300平方米起租，每天每平方米7元（人民幣，下同），等於月租6.3萬元起。中介坦言，小鎮至今沒有店舖營業。

通惠小鎮目前租金價格不算便宜，但已比幾年前跌逾半。《北京青年報》2015年7月曾披露，小鎮2011年6月完成外牆彩繪和路面收尾，以酒吧街名義招商4年，一直招租不成功，原因是租金每天每平方米15元，租金比當時的三里屯、後海高出一倍，而且600平方米起租，等於每店27萬元起租。

實際上，最開始有兩排、20幾座房子的小鎮，是旁邊一個產業園「通惠國際傳媒廣場」的附屬商業設施，開發商是朝陽區南磨房鄉政府下屬的東方盛澤商貿集團，當時鄉政府曾解釋「小鎮之所以還沒開業，是經營業態的意見沒統一」。但知情人士向本報指出，傳媒廣場一直正常出租，唯獨小鎮沒有使用，問題與招租吸引力沒有太大關係。

沿河未批先建 落成後8年拆近半建築

小鎮靜候發落，這一等，到落成8年後迎來拆遷令。2019年底，藍色鐵皮把這批洋建築圍起來，工人駕駛挖掘機挺進，「轟隆隆」幾天過後，塵土停止飛揚。居民們好奇去看，小鎮拆了靠岸邊的一半。當時「界面新聞」引述施工人員稱，拆除的是違章建築，靠近通惠河這一排房子佔用了河道的綠化用地。

通惠河由元代科學家郭守敬主持修建，是明清兩朝重要漕運水道、京城經濟命脈。近年通惠河經過治理，變成景觀河。朝陽區政府看重沿岸地段價值，2009年啟動拆遷工程，清理河南側的城中村和東郊市場，打算沿河建成一條17公里長的觀光景區，規劃涉及區域包括雙井、南磨房、高碑店、三間房以及管莊等街道鄉鎮。

被指克隆華僑城小鎮 屬「複製複製品」

南磨房鄉政府也看到機會，投資4億元興建傳媒廣場，並在其中一塊景觀綠化地上，未申請就建成一片歐式建築打造酒吧街，涉款1.4億元。當時通惠小鎮設計，是仿阿爾卑斯山麓的因特拉肯（Interlaken）建築風格，亦有報道披露，通惠小鎮實際是複製深圳東部華僑城的茵特拉根小鎮，屬於「複製複製品」做法。

2019年拆遷事件至今又過了幾年，小鎮繼續不遷不拆也不使用。上述知情者透露，如何處置小鎮，如今進退維谷。過去10年新時代持續吹新風，仿造洋建築卻在打「文化自信」的臉，觸犯最高層杜絕「貪大求洋」的指示；但是否全部拆除，管理部門也拿不定主意。據了解，近年北京根據中央指示推動的「城市更新」方針有別以往，以保留利用提升為主，嚴格控制大規模拆除、增建，堅決遵守勤儉節約作風要求。對於未來如何處理通惠小鎮，本報近日持續致電南磨房鄉政府，惟未能取得回應。

明報記者

（中國故事）