為防作弊統一派文具 考生批斷水漏墨 豫高考現問題筆 屢中標惹議

「針管水比黃河的水兇，橡皮擦比塑料塊難用」，在高考首場語文科目考試後，不少河南考生紛紛投訴，考場統一配備的文具難用，話題一度衝上微博熱搜，引發熱議。據「界面教育」報道，鄭州考生林林表示，問題主要是斷水，「有的字得描好幾遍，稍微隔幾秒沒寫，再下筆就是個墨疙瘩」。有學生在社交平台反映漏墨，「寫完一行，手一掃過，上面的都糊了」。

「有的字得描好幾遍」

鄭州市招生辦工作人員回應查詢指，已從新華書店調了一大批筆，配往各個考點。該人員稱，大部分學生用的筆是正常的。已通知考點把有問題的筆封存，後期會做鑑定。

河南2015年發布新規，為防範利用高科技手段作弊，考生不得自帶文具，考試所需文具由考區負責統一解決。除了河南，湖北、甘肅等地有同樣的規定。

指收不少投訴 中標商：將查驗

根據《購置2023年高考文具項目合同》，鄭州市招生考試中心以公開招標的形式，採購2023年高考文具，中標方為河南省新華書店文化發展有限公司，合同金額為117.9萬元（人民幣，下同），共採購142,400套文具，每件單價8.28元，文具品牌均為溫州市愛好筆業有限公司的文具品牌「愛好」。

內媒質疑輪流「分蛋糕」

「愛好」一名工作人員回覆表示，目前已收到很多關於筆質量問題的反映，待核實查驗後，將會有官方通報。內媒亦發現，自2016年鄭州市採購高考統一配發文具以來，2016至2019年、2021年、2023年的高考文具中標人均為新華書店。歷年紀錄顯示，除2019年外，自2018年起，鄭州市招生辦的文具由愛好品牌與另一家鹽城市好運文具有限公司輪流「分蛋糕」，分別供應每年的高考或教師資格試。

針對此事，網上輿論幾乎一面倒猜測背後涉及腐敗，網民紛留言質疑「這塊肉也要吃麼？」、「教育系統的腐敗」、「吃了多少回扣啊？高考都敢這樣」、「採購部門掙錢沒夠」。