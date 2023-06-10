北京聞風：建設「中華民族現代文明」的多重意涵 ／文：鍾鳴九

習首以「文化傳承」主題召開座談會

上周的座談會，是中共十八大以來，習近平首次就「文化傳承發展」這一主題專門召開座談會。他特別闡述了「第二個結合」，即把馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合，並稱之為「又一次的思想解放」。此後，內地掀起一輪相關討論。中國藝術研究院學者孫佳山表示，這輪討論的核心在於建設中華民族的現代文明。這與將文化產業作為國民經濟支柱性產業來培育，中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展，建設社會主義文化強國等是一脈相承的。

早在2011年，中共就提出要加快發展文化產業，推動文化產業成為國民經濟支柱性產業。到2021年，內地文化及相關產業增加值已經佔GDP的4.56%，不少優秀傳統文化得到了推廣與發展，多檔文化類綜藝節目廣受關注，眾多非物質文化遺產項目進入大眾視野、融入現代生活，「國潮」在年輕人中蔚然成風。清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松認為，最近十年在文化強國的建設上做了許多工作，經過前面的積累，如今到了歸納總結面向下一步的時候。

習近平在座談會上強調，「在新的起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明，是我們在新時代新的文化使命」。孫佳山認為，從現代性的角度而言，所有文明都要建設自己的現代文明，所有國家都要完成現代轉型。歐美、日韓如此，中國也不例外。只是在現代文明的建設過程中，各國選擇了不同的道路。

學者：「中國式現代化」非民族主義

今年3月，習近平在中國共產黨與世界政黨高層對話會上首次提出「全球文明倡議」。其中，第一條倡議便提出，尊重世界文明多樣性，堅持文明平等、互鑒、對話、包容。

謝茂松表示，每一個文明都有其主體性。中國式現代化的「中國式」並非民族主義式的，而是相對於「西方式」有其文明主體性的一個方式。「西方文明以其一元論來映射中國，覺得中國也要搞零和博弈、國強必霸。其實是的，這兩個文明的歷史是不一樣的。」

香港中文大學（深圳）教授鄭永年在文化強國建設高峰論壇上也談到，強調中國式現代化，是要強調只有當一個國家的現代化符合其自身的文明、文化和國情的時候才會成功，否則就會導致失敗。

「兩個結合」料近期有新措施出台

分析人士認為，從習近平在中共建黨百年慶祝大會上首倡「兩個結合」，到在二十大報告中較為詳細地闡明「第二個結合」的具體內容，再到召開文化傳承發展座談會、舉行文化強國建設高峰論壇，中共越來越清晰地勾勒出建設中華民族現代文明的目標，近期料會有更進一步具體行動措施出台。

文：鍾鳴九