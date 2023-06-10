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月中訪華前表態 布林肯：不求各國選邊

【明報專訊】正在沙特阿拉伯訪問的美國國務卿布林肯（圖）周四（8日）表示，美國並不是要任何人在美國和中國之間做出選擇，而是在展示伙伴關係的好處。中國外交部昨回應稱：「我們關心美國是怎麼說的，更關心美國是怎麼做的。」

美聯社昨引述美國官員報道，布林肯將於6月18日訪問中國，會晤中國外長秦剛等官員，就兩國共同關注議題深入交流。相信亦將討論11月在三藩市APEC峰會期間的中美元首會晤。

美國之音報道，美國駐華大使伯恩斯推遲了原定於6月12日、16日兩場活動。

國安會高級主任已訪華 為布林肯鋪路

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）被問及華盛頓是否認為北京已準備好採取措施穩定雙邊關係時，回應稱「國際社會希望我們負責任地處理與中華人民共和國的關係」，無論是應對氣候危機、台灣海峽，還是解決芬太尼前體問題。

美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）6月5日訪華，與中國副外長馬朝旭會見，與外交部美大司司長楊濤會談為布林肯訪華鋪路。

針對布林肯稱美方不要求任何國家在美中之間選邊站隊，中國外交部發言人汪文斌昨表示，注意到美國首席外交官所作的表態，希望美國駐世界各地的外交機構切實執行布林肯「不要求任何國家在美中之間選邊站隊」的承諾，真正以開放包容心態看待各國發展對華關係，停止四處打壓華為等中國企業，停止脅迫盟友限制對華晶片出口，停止以利益為誘餌逼迫他國放棄推進對華合作，停止散佈中國「債務陷阱」等虛假資訊。

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