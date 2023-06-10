美國眾議院3月底一致通過相關法案後，《人民日報》發表文章解釋中國為什麼要始終堅持發展中國家地位，強調「對中國而言，發展中國家地位具有特殊的政治屬性」，發展中國家是與發達國家相對應，發展中國家地位「蘊含中國對其他發展中國家的患難真情和牢固友誼」，中國不會加入西方的「富人俱樂部」，將永遠同廣大發展中國家一道，爭取共同權益、維護共同利益。

《人民政協報》5月也刊登文章，認為美國急於以虛名「收買」中國「入伙」，為其後續打壓其他發展中國家掃除障礙；在現階段，中國不能丟掉發展中國家地位，廣大發展中國家也不能失去中國。另有專家指出，就算中國換上「發達國家」標籤，屆時處境只會是西方發達國家體系不容、發展中國家集團不認，中國在外交領域形成孤立狀態。

事實上，國家主席習近平2021年7月在中共與世界政黨領導人峰會演講，談到全球治理時就明確指出，「中國永遠是發展中國家大家庭的一員，將堅定不移致力於提高發展中國家在國際治理體系中的代表性和發言權」。

目前，聯合國、國際貨幣基金（IMF）、世界銀行等均視中國為「發展中國家」，理由包含中國的人均GDP、人類發展指數（HDI）都未達發達國家門檻。世貿組織（WTO）則接受所有國家聲稱自己屬「發展中國家」。

明報記者