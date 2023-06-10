美謀搣華發展國標籤 京斥強加帽子 擬改「發達國」去條約優待 外交部批遏發展

美參院外委會全票通過法案

美國之音報道，參議院外委會以無異議一致通過名為《終止中國的發展中國家地位法》（Ending China’s Developing Nation Status Act）的法案。該法案確立了美國政策，將在未來的條約和國際組織中反對給予中國「發展中國家」地位的待遇。而在現有的條約和組織中，法案指示國務卿根據改變機制，尋求將中國的地位改為「發達國家」。

指恃「發展國」獲不公平優勢

法案由參議院外委會亞太小組委員會主席荷倫（Chris Van Hollen）和小組委員會首席共和黨議員羅姆尼（Mitt Romney）攜手提出。荷倫在書面聲明中說，從經濟和軍事規模，到在世界各國的大規模投資，顯然中國已經不再是「發展中國家」，「長期以來，中國一直利用這一地位在多邊協議中獲得不公平的優勢」，法案將確保中國不能再在美國作為締約方的國際協議中利用「發展中國家」標籤。

「中國擁有世界第二大經濟體，並有望在經濟上超越美國。」羅姆尼在聲明中寫道，「中國在全球舞台上繼續被視為是發展中國家是很荒謬的。」

「應對北京挑戰」是美國政壇少有的高度共識，是兩黨能展開合作的少數議題之一。今年3月27日，眾議院以415票贊成，0票反對，一致通過《中國不是發展中國家法》(PRC Is Not A Developing Country Act) 法案，要求國務院對國際組織施加影響，把中國歸類為高收入、中高收入或者發達國家，而不再視其為發展中國家；以及勸說這些國際組織不要讓中國得到任何給予發展中國家的特殊待遇。

參院版本的《終止中國的發展中國家地位法》，接下來將送交參議院全體院會表決。之後，由眾議院和參議院通過同樣的版本，再由美國總統簽署成法。

汪文斌促美摘「霸凌霸道」帽子

中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，美國想把「發達國家」的帽子強加給中國，不是出於對中國發展成就的讚賞肯定，而是「醉翁之意不在酒」，是要把剝奪中國的發展中國家地位作為遏制中國發展的一張牌。

汪文斌進一步強調，中國作為世界上最大發展中國家的地位，既有充分的事實依據，也有堅實的國際法基礎，不是美國國會的一紙法案就能夠一筆勾銷的。中國作為發展中國家享有的合法權利，也不是美國國會山上的政客動動嘴皮就能取消的。「美方與其為如何讓中國戴上『發達國家』這頂帽子傷腦筋，不如早點摘掉自己頭上『霸凌霸道』這頂帽子。」

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