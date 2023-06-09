台北政府警衛被指性騷多女獲包庇 警告勿開記招否則提告 蔣萬安：絕不允官官相護

事主遭職場霸凌 官員被指知情不報

台灣的駐衛警察由各機關學校團體聘請，服務駐在單位區域內，執行勤務兼受當地警察局之指揮監督，類似警衛；公園處駐衛警負責駐守巡邏公園、綠地及廣場。

中央社報道，洪婉臻指，該駐衛警自稱跟公會、處長都非常好，長期「關心」女性同仁，得到信任後，時不時會叫女同仁進房間，講話時摸手、摸大腿。去年底有3名受害者集體申訴，內部也有開調查會議，最終結論是言詞性騷擾成立，惟行為性騷擾無法成立。事後亦有受害人曾遭加害人職場霸凌，被加害人鎖在辦公室內。時任副處長的公園處長黃淑如被指知情不報，後續還獲得升官。

被害人指出，案發至今未有人關懷，只有不斷質疑她們出發點，還被告知別再找議員陳情，這段時間受到不平等對待和羞辱，導致1名被害女子離職。洪婉臻說，開記者會前，駐衛警致電告知別開記者會，否則提告，對被害人是再次傷害。

洪婉臻指，國民黨籍台北市長蔣萬安擔任性別平等委員會主委，卻放任女性同仁不斷遭性騷擾，要求蔣萬安須嚴格徹查，並對受害者長期在市府內受到性騷擾鄭重道歉、公園處長官應要下台負責。

針對事件，蔣萬安昨回應稱，絕對不允許官官相護，也絕對不會包庇任何人，對性騷擾絕對零容忍，並嚴厲譴責相關言論及行為，已經要求工務局、人事處主動積極了解，勞動局也會發文公園處了解當時處理過程，對於疑似有職場霸凌，勞檢處也會依法查察。

影評人藍祖蔚否認性騷 促指控者自重

台灣《自由時報》報道，台灣知名影評人藍祖蔚昨委託律師發聲明否認近日針對其的性騷擾指控，請指控者知韓文化協會執行長朱立熙自重，否則必將追究其法律責任。朱立熙此前曾貼文指控藍祖蔚是「性騷擾慣犯」。